Generalitat y Diputació acuerdan un plan de 51 millones de euros para modernizar 77 depuradoras de agua de Valencia

El vicepresidente tercero de la Generalitat y conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus; el presidente de la Diputació de Valencia, Vicent Mompó, y la vicepresidenta primera, Natàlia Enguix. - RAQUEL ABULAILA

VALÈNCIA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat y la Diputació de València han firmado un acuerdo de cooperación con una inversión de 51 millones de euros para modernizar 77 depuradoras y mejorar el sistema de saneamiento de agua de la provincia, que incluye construir 15 nuevas estaciones.

En concreto, el Plan de Gestión y Saneamiento de Aguas y Depuradoras de la provincia de Valencia abarca un periodo de tiempo prorrogable entre 2026 y 2029, ambos incluidos, y pretende "abordar una transformación integral" de la red de depuradoras, con especial foco en pequeños municipios. La Generalitat supervisará los proyectos y financiará la mayor parte de ellos a través de EPSAR, mientras que la Diputación se encargará de su redacción y ejecución.

Así lo han explicado, en rueda de prensa, el vicepresidente tercero de la Generalitat y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus; el presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, y la vicepresidenta primera, Natàlia Enguix.

El acuerdo entre la Diputació y la EPSAR se traduce en una inversión que supera los 50 millones de euros para la reconstrucción de 62 estaciones depuradoras y la construcción de otras 15 nuevas.

Entre las actuaciones incluidas en el acuerdo, hay ocho depuradoras que forman parte del plan de obras de la EPSAR: Andilla, Almiserà-Llocnou de Sant Jeroni, Requena, Puebla de San Miguel, Alpuente, Albaida, Gavarda y Sot de Chera.

En total, se construirán 15 nuevas estaciones con un coste previsto de 36 millones de euros. Se incluyen siete depuradoras de nueva construcción determinadas por la propia Diputació en Simat de la Valldigna, Montserrat, Montroi, Alzira, Godelleta-Loma de los Caballeros, Genovés y Calles

El acuerdo de cooperación para modernizar las infraestructuras hídricas de la provincia fue aprobado en el pleno de marzo de la Diputación, y recibirá la luz verde del Consell en el pleno de este viernes. El nuevo documento de colaboración subsana aspectos técnicos y actualiza los importes anuales, como los 700.000 euros asignados por la corporación provincial para este mismo año.

El vicepresidente tercero ha puesto en valor las actuaciones en municipios pequeños como Puebla de San Miguel, Andilla u otros de la comarca Requena-Utiel. "Es un plan que vertebra el territorio y no deja a ningún municipio atrás", ha asegurado.

Martínez Mus ha subrayado que se intervendrá en las instalaciones existentes para mejorar la cantidad de agua tratada y facilitar su reutilización. En ese sentido, ha destacado que cerca del 43% de todo el agua que se reutiliza en España corresponde a la Comunitat Valenciana.

"La depuración también es proteger el medio ambiente y garantizar recursos hídricos en un contexto de cambio climático donde el agua a veces se convierte en un tesoro, y especialmente garantizar la igualdad de servicios en municipios pequeños", ha agregado.

El presidente provincial ha destacado que la Diputació reparó 72 depuradoras afectadas por la dana en una "respuesta urgente y necesaria" pero que también es importante "ser capaces de convertir esa repuesta inmediata en una apuesta de futuro".

Mompó ha destacado el "entendimiento" entre ambas administraciones para poner en marcha este plan y la "lealtad institucional que en otros ámbitos de la reconstrucción hemos echado de menos". Se trata, ha resaltado, de una iniciativa que se traducirá en "más oportunidades para el desarrollo de la provincia y mejor protección de nuestro entorno".

Enguix, presidenta de Egevasa, ha insistido en la importancia "de contar con el soporte administrativo de un convenio que permita hacer legalmente posible lo que técnicamente es posible", en referencia al acuerdo de cooperación que ahora actualizan ambas instituciones en una "alianza clave por el agua".

En opinión de la vicepresidenta, "la transformación integral del parque de depuradoras de la provincia es una infraestructura esencial y un servicio público que debemos garantizar, adaptando los trabajos a la normativa actual y futura para respetar la calidad ambiental".

En este sentido, la responsable de Egevasa ha asegurado que la empresa pública de la Diputación dedicada al ciclo integral del agua "está en disposición de acometer de manera inmediata las actuaciones en las 77 depuradoras incluidas en el mapa estratégico acordado con la EPSAR".