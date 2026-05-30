La Generalitat financia una metodología para personalizar la experiencia turística mediante el análisis emocional

Archivo - Ivace+i financia una metodología para personalizar la experiencia turística mediante el análisis emocional. - JAVIER DIEZ - Archivo

VALÈNCIA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, que dirige Marián Cano, financia a través de Ivace+i Innovación el desarrollo de una nueva metodología orientada a personalizar la experiencia turística mediante el análisis emocional no intrusivo de las personas que visitan los destinos turísticos inteligentes.

Este enfoque innovador permitirá ofrecer recomendaciones adaptadas en tiempo real a los intereses y sensaciones del turista, superando las limitaciones de las actuales plataformas, que se basan principalmente en valoraciones de otros usuarios o preferencias declaradas. De este modo, se persigue mejorar la experiencia del visitante y optimizar la gestión de los recursos turísticos, según ha indicado la Generalitat en un comunicado.

El proyecto, denominado 'Emotion-dti', está liderado por la empresa valenciana Play&Go Experience y cuenta con la colaboración del Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV), el Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio de la Universitat Politècnica de València (UPV) y el Instituto Tecnológico de Producto Infantil y Ocio (AIJU). La iniciativa dispone, además, de financiación de la Unión Europea a través del programa Feder Comunitat Valenciana 2021-2027.

A diferencia de las soluciones actuales, Emotion-dti introduce un sistema capaz de interpretar las emociones del usuario de forma natural. A través de su dispositivo móvil, el visitante visualizará imágenes de distintos recursos turísticos, lo que permitirá generar un perfil emocional basado en sus reacciones.

Este sistema combina tecnologías avanzadas como el reconocimiento de expresiones faciales, el procesamiento del lenguaje natural --capaz de analizar sentimientos a partir de textos o voz-- y la geolocalización inteligente. Gracias a esta integración, las recomendaciones no solo se ajustan a los gustos del usuario, sino también al momento y lugar en el que se encuentra.

Además, el proyecto apuesta por un modelo abierto. En lugar de desarrollar una única aplicación, generará una metodología y una Interfaz de Programación de Aplicaciones (API) turística que podrán ser utilizadas por terceros. Este modelo abierto permitirá su adaptación a diferentes segmentos, como el turismo cultural, accesible o gastronómico, lo que ampliará el impacto en el sector.

Los primeros resultados, que incluyen una versión inicial de la metodología de perfilado emocional y el diseño de la arquitectura tecnológica de la API, están previstos para el primer semestre de 2026. Posteriormente, se pondrá en marcha una aplicación piloto centrada en turismo cultural, junto con una guía de buenas prácticas que facilitará la adopción de esta tecnología por parte del sector.

ENTIDADES COLABORADORAS

El IBV actúa como socio tecnológico en el ámbito del reconocimiento emocional, adaptando sus herramientas basadas en técnicas neurocientíficas, análisis facial y procesamiento del lenguaje al contexto turístico.

Por su parte, el Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio de la UPV se encarga de definir los contenidos culturales de la aplicación piloto, centrados en el patrimonio barroco valenciano, así como de analizar qué elementos generan respuestas emocionales en los usuarios.

Finalmente, el AIJU lidera la validación del sistema con usuarios reales, evaluando aspectos clave como la usabilidad, accesibilidad y grado de satisfacción, con el objetivo de garantizar su adecuación a diferentes perfiles de visitantes.

La iniciativa se alinea con las conclusiones del Comité Estratégico de Innovación Especializado en Turismo, que aboga por desarrollar un nuevo modelo de interacción con el turista en tiempo real y de forma no invasiva.

Asimismo, 'Emotion-dti' se encuadra también en los ejes principales de la Estrategia Especialización Inteligente de la Comunitat Valenciana, S3, que coordina la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio.