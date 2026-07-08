La Generalitat impulsa 40 acciones en el 40 aniversario del parque natural de l'Albufera para reforzar su protección

La Generalitat impulsa 40 acciones para reforzar la protección y el futuro del Parque Natural de l'Albufera en su 40 aniversario - GVA

VALÈNCIA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha presentado el programa '40 años, 40 acciones por l'Albufera', una iniciativa con la que conmemora el cuarenta aniversario de la declaración del Parque Natural y renueva su compromiso "con la conservación, la restauración ambiental y la gestión sostenible de uno de los espacios naturales más emblemáticos de la Comunitat Valenciana".

Durante el acto conmemorativo que ha tenido lugar el mismo día que se publicó la declaración del primer parque natural de la Comunitat Valenciana hace cuatro décadas, el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha destacado que la declaración "marcó un punto de inflexión" al reconocer institucionalmente el valor de l'Albufera como "patrimonio natural, cultural e histórico de todos los valencianos".

Además, el vicepresidente ha señalado que "proteger significa actuar" y ha subrayado que la conservación de un espacio natural requiere "trabajo constante, inversiones, investigación, planificación y compromiso", además de la colaboración entre administraciones, comunidades de regantes, agricultores, pescadores, universidades, centros de investigación y sociedad civil.

Diferentes representantes de estos colectivos han estado presentes en el acto, en el que también han participado la secretaria autonómica de Medio Ambiente, Sabina Goretti Galindo; la secretaria autonómica de Cultura, Marina Alonso; el comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida; el director general de Medio Natural y Animal, Luís Gomis; el concejal de l'Albufera del Ayuntamiento de València, José Gosalbez, así como miembros del IVAM, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

El programa presentado reúne cuarenta actuaciones centradas en la conservación de la biodiversidad, la recuperación de hábitats, la mejora de los ecosistemas acuáticos y el refuerzo de especies "emblemáticas" como la cerceta pardilla, el samaruc, el fartet, el galápago europeo o el náyade de río. Asimismo, contempla la continuidad de los trabajos desarrollados en instalaciones como la Granja del Saler y el Centro Acuícola del Palmar.

Las actuaciones incluyen también la regeneración de los manantiales naturales, la recuperación del sistema dunar, la eliminación de especies invasoras y medidas para reforzar la adaptación del parque frente a los efectos del cambio climático y a fenómenos meteorológicos extremos como la dana que afectó de forma especial al Parque natural.

ACTUACIONES TRAS LA DANA

En relación con las actuaciones desarrolladas tras la dana, la Generalitat ha impulsado estudios, trabajos de seguimiento y actuaciones para conocer el estado del lago y planificar su recuperación, con una inversión superior a los 187 millones de euros.

Entre los trabajos realizados destaca la primera batimetría completa del lago desde 2003, la identificación de las zonas prioritarias de actuación, el análisis de la acumulación de sedimentos, la localización de residuos que no pudieron detectarse en las primeras fases de limpieza y el inicio de la digitalización del lago mediante nuevos sistemas de monitorización que permitirán conocer en tiempo real la evolución de la calidad del agua.

El responsable de Medio Ambiente ha incidido en que el agua constituye el "elemento clave" para garantizar el futuro del parque y ha reafirmado el compromiso de la Generalitat para asegurar aportaciones hídricas "suficientes y de calidad" mediante el desarrollo del Pacto del Agua, nuevos aportes procedentes de los ríos Júcar y Turia, la mejora de infraestructuras hidráulicas y el refuerzo de instalaciones estratégicas como la depuradora de Pinedo.

Entre las iniciativas estratégicas también figura el proyecto de soterramiento de la línea eléctrica de 66 kV en el entorno de El Saler y la Gola del Pujol, impulsado por las diferentes direcciones generales de la Vicepresidencia Tercera en colaboración con Iberdrola.

INVESTIGACIÓN, DIVULGACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

El programa conmemorativo contempla además la organización de encuentros científicos, jornadas técnicas y reuniones internacionales para consolidar el papel de l'Albufera como "referente europeo" en la gestión de zonas húmedas.

Junto a ello, la Generalitat impulsará mejoras en observatorios, miradores y equipamientos públicos, nuevos itinerarios accesibles, jornadas de puertas abiertas, actividades divulgativas en los municipios del parque y nuevas herramientas educativas dirigidas a las generaciones más jóvenes.

Durante su intervención, el vicepresidente ha concluido que "solo se protege aquello que se conoce y solo se defiende aquello que se ama" y ha asegurado que la Generalitat renueva su compromiso "con la biodiversidad, con el agua, con el conocimiento y con las personas que viven, trabajan, conviven, cuidan y quieren este territorio", con el objetivo de "seguir construyendo el futuro de l'Albufera".