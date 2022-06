La Generalitat pide al Ayuntamiento de Alicante información sobre las medidas para proteger Luceros en las 'mascletàs'

El alcalde, Luis Barcala, considera "injustificado e inadmisible" el requerimiento y critica las "trabas" a los disparos en fiestas

ALICANTE, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat Valenciana, a través del Servicio Territorial de Cultura y Deporte, ha solicitado al Ayuntamiento de Alicante que informe en el plazo de diez días de las medidas que la corporación municipal piensa adoptar para impedir la "afección negativa" a la Fuente de Levante --conocida como fuente de Luceros-- por el disparo de las 'mascletàs' para las próximas fiestas de les Fogueres de Sant Joan.

El informe elaborado por Cultura, consultado por Europa Press, pide también a la Dirección General del departamento autonómico la inscripción provisional del monumento de la ciudad en el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano, como Bien Inmueble de Relevancia Local con la categoría Monumento de Interés Local.

La Generalitat alude a las últimas noticias publicadas sobre el deterioro de la fuente y el posicionamiento de colectivos y asociaciones, que piden el traslado de los disparos a otra ubicación, para elaborar este informe que ha levantado polémica en la capital a tres semanas de la celebración de los festejos.

También hace referencia a la existencia de un artículo científico que incluye entre sus recomendaciones para salvaguardar la integridad del monumento la "reubicación del punto de detonación" y "la instalación de una plataforma entre las cargas a explosionar y el pavimento, de manera que se puedan utilizar elementos adicionales de amortiguamiento para el control de las vibraciones más nocivas, causadas por la detonación de pirotecnia".

Sobre la protección jurídica de la construcción, el Consell considera en dicho documento que es "conveniente" proponer al órgano competente la inscripción provisional de la Fuente de Levante o de Luceros en la Sección 2ª del IGPCV, para alcanzar un "mayor grado de seguridad jurídica" mientras continúa la tramitación administrativa del Catálogo de Protecciones de Alicante.

Por su parte, el alcalde de Alicante, el 'popular' Luis Barcala, considera "injustificado e inadmisible" el requerimiento de la Generalitat, que "cuestiona la seguridad de la fuente" y, a su juicio, "plantea cambiar de ubicación el disparo de las detonaciones".

En un comunicado, el primer edil ha señalado que "las trabas del Consell a las 'mascletàs' en Luceros son un nuevo ataque a Alicante y las Hogueras". "No vamos a permitir que las 'mascletàs' se muevan de Luceros. Si a la izquierda no le gustan las Hogueras, que no vengan, pero que no intenten torpedearlas", ha agregado.

Igualmente, duda de que el Ayuntamiento pueda responder en el plazo estipulado e insiste en que no se va a permitir que se cambie la ubicación. "Ya veremos si en 10 días se puede entregar toda la documentación que se reclama a tan escasas fechas de la celebración de nuestras fiestas; y si no les satisface, ¿qué?, ¿van a impedir las mascletàs a pocos días del comienzo de nuestras fiestas de Hogueras?".

Por último, ha exigido al 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, que "depure responsabilidades" en el seno de su Consell "por este nuevo ataque a Alicante" y le ha emplazado a pedir disculpas. "Exigimos a la izquierda alicantina que desautorice al gobierno tripartito de Ximo Puig", ha zanjado.

"DE NINGUNA DE LAS MANERAS"

Sobre esta cuestión, la directora general de Patrimonio, Carmen Amoraga, ha recalcado que "de ninguna de las maneras se ha prohibido, ni amenazado con prohibir la realización de Les Fogueres de Sant Joan ni las mascletaes de la Plaza de Los Luceros porque son unas fiestas emblemáticas".

"Lo único que ha hecho es solicitar al Ayuntamiento las medidas de protección que se van a tomar a la hora de hacer estas mascletàs en la Plaza de Los Luceros, ya que la fuente es un Bien de Relevancia Local", ha insistido.

Desde Compromís, el portavoz de la coalición en el Ayuntamiento de Alicante, Natxo Bellido, ha instado a Barcala a que "deje de usar de forma partidista les Fogueres con declaraciones demagógicas e irresponsables para intentar rodear los festejos de polémicas rancias, ajenas al espíritu abierto y plural de las fiestas alicantinas".

La formación señala que el "problema" es que "después de dos años sin la celebración de les Fogueres, ni Barcala, ni el concejal de Fiestas, ni el concejal de Cultura, han previsto reforzar la protección de la Fuente de Levante, ni han considerado la adopción de medidas para que el impacto de la pólvora sea el menor posible".

"Ahora deben hacer declaraciones desmesuradas para tapar su inacción, cuando lo que deben hacer es responder ante los informes técnicos de Conselleria explicando las medidas a adoptar para garantizar la mayor protección posible a este monumento que es un icono de la ciudad de Alicante", ha añadido Bellido.

Finalmente, Unides Podem-EUPV ha reclamado también a Barcala que "cumpla con la protección de Luceros requerida por la Generalitat" e insta al equipo de gobierno a "no hacer oídos sordos al informe del Servicio Territorial de Cultura de la Generalitat", por lo que le emplaza a "tomar las medidas pertinentes para evitar el deterioro de la escultura de Bañuls, recientemente restaurada, por los disparos de las mascletàs".