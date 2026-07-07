La Generalitat reparte 2.100 lotes con artículos básicos para proteger a las personas sin hogar en la ola de calor

Kits con artículos básicos para las personas sin hogar en la ola de calor - GVA

VALÈNCIA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, ha participado en València, junto a la concejala de Bienestar Social, Marta Torrado, en el reparto de kits básicos de protección frente a las altas temperaturas para personas en situación de sinhogarismo.

En total se distribuirán 2.100 paquetes con artículos de primera necesidad coincidiendo con la ola de calor extremo que afectará a la Comunitat Valenciana en los próximos días, según ha explicado la Generalitta en un comunicado.

Los lotes, elaborados por la Conselleria por tercer año consecutivo, se entregan en colaboración con entidades sociales y los ayuntamientos de Gandía, Torrent, Elx, Castelló de la Plana, Alicante y València. Estos contienen botellas térmicas de agua, productos antimosquitos y elementos de protección solar como gorras, cremas solares y toallitas refrescantes. Este año, además, para los municipios de las provincias de Castellón y València se incluyen gafas protectoras para el eclipse y folletos informativos.

La medida se enmarca en el Protocolo Autonómico de Actuación ante inclemencias meteorológicas para Personas en situación de sinhogarismo, activado por la Dirección General de Inclusión y Cooperación al Desarrollo en coordinación con municipios y entidades del tercer sector. El objetivo es mitigar los riesgos para la salud derivados de las olas de calor que afectan especialmente a quienes viven en la calle.

Elena Albalat ha asegurado que el Consell "ha incrementado este verano su compromiso con la protección de las personas en situación de sin hogar frente a los efectos del calor extremo". En ese sentido, ha recordado que su departamento ha aumentado la partida destinada a las personas sin hogar en un total de 4.250.000 euros con el fin de impulsar medidas para la inclusión de las personas en situación de sinhogarismo, "una de las formas más severas de exclusión social".

"Ante episodios de calor extremo, debemos actuar con anticipación, responsabilidad y humanidad. Por eso, desde la Generalitat estamos trabajando con todos los recursos disponibles para garantizar los derechos y la protección de quienes más lo necesitan", ha afirmado.

El protocolo autonómico, que permanece operativo en toda la Comunitat Valenciana, establece que tras los avisos por altas temperaturas emitidos por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, se deben movilizar los recursos municipales y sociales previstos para atender, informar y acoger a las personas sin hogar, especialmente en municipios de más de 25.000 habitantes.