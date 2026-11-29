El cabeza de la lista de Vox al Congreso de los Diputados por Valencia, Ignacio Gil Lázaro. - VOX

VALÈNCIA, (29 EUROPA PRESS)

El cabeza de la lista de Vox al Congreso de los Diputados por Valencia, Ignacio Gil Lázaro, ha hecho un llamamiento a la participación ciudadana con motivo de la jornada electoral del 29N porque "hoy nadie puede sentirse ajeno a lo que está ocurriendo".

El candidato, que ejercido su derecho al voto en el CEIP Santa Teresa de València, ha agradecido la labor de "los miles de profesionales que trabajan durante esta jornada para garantizar el desarrollo de las elecciones, así como la de los apoderados e interventores de Vox, destacando que la formación ha alcanzado el cien por cien de cobertura de las mesas electorales de la provincia de Valencia".

"Hoy nadie puede sentirse ajeno a lo que está ocurriendo. Valencia y España deciden libremente su futuro y van a expresar su decisión soberana en las urnas", ha señalado.

Asimismo, ha animado a todos los ciudadanos a "ejercer su derecho al voto, independientemente de su opción política", recordando que "en manos de todos los valencianos y españoles está dar respuesta a las cuestiones que afectan al presente y al futuro del país".