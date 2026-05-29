El Gobierno achaca la huelga de profesorado a "acciones ideológicas" de la Generalitat e insta a Llorca a negociar

El ministro de Hacienda, Arcadi España. - Ricardo Rubio - Europa Press

VALÈNCIA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha considerado este viernes que el "conflicto" educativo en la Comunitat Valenciana, en alusión a la huelga del profesorado de la enseñanza pública, está provocado por "acciones ideológicas" de la Generalitat y ha emplazado a su presidente, Juanfran Pérez Llorca a negociar.

España se ha pronunciado de este modo en declaraciones a los medios de comunicación durante la visita que ha realizado a las nuevas oficinas de Tragsa en Paterna (Valencia), preguntado por el proyecto de presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2026 que ha aprobado esta jornada el Consell.

El titular de Hacienda ha planteado al inicio de su respuesta "dos reflexiones", una en torno a la "prioridad nacional", por el apoyo de Vox a estas cuentas y para señalar que la prioridad debe ser la "social", y otra sobre los recursos con que cuenta la administración autonómica y vinculada al conflicto educativo que hay en la Comunitat Valenciana en torno a la enseñanza pública.

Respecto a esta segunda cuestión, Arcadi España ha manifestado que "el PP tiene soluciones para todo" y ha concretado que "la única solución que tiene es bajar los impuestos a las rentas más altas", tras lo que ha aludido a la "huelga educativa" que hay en marcha.

El ministro ha criticado que ante este conflicto "ni siquiera el presidente de la Generalitat "se ha dignado a reunirse formalmente con los sindicatos de profesores y profesoras" y ha afirmado que eso es "inédito".

A continuación, ha preguntado si "alguien imagina al --anterior-- presidente --del gobierno autonómico valenciano, Ximo-- Puig no liderando esa negociación" y "no estando desde el primer día trabajando para solucionar el problema".

"Nadie puede imaginarse que un presidente socialista como Ximo Puig no hubiera estado desde el primer día negociando" con el profesorado "para mejorar sus condiciones", ha remarcado España.

A su vez, ha censurado que los actuales responsables de la Generalitat "se escudan en que no tienen recursos suficientes" para atender las demandas del colectivo educativo y ha subrayado que "todos sabemos que eso no es cierto".

A este respecto, el también exconseller de Hacienda ha resaltado los recursos recibidos por la Generalitat desde el Gobierno de España y ha lamentado que el Consell con "más recursos que nunca", baje "los impuestos a las rentas más altas", se quite "ingresos" y le eche "la culpa a otro" de la situación.

"Tienes más recursos que nunca, bajas los impuestos a las rentas más altas, te quitas ingresos, y le echas la culpa a otro", ha censurado Arcadi España, que ha considerado que los representantes de la Generalitat "deberían mirarse al espejo" y "saber que este conflicto está provocado por sus acciones ideológicas".

"HAY MÁS IDEOLOGÍA DE LA NORMAL"

"Esto de que no hay ideología...hay más ideología de la normal" y "tendrían que hacer una reflexión. Yo les pido una reflexión. Y le pido al presidente de la Generalitat que se siente, que negocie", ha agregado el ministro.

Asimismo, también ha emplazado a Pérez Llorca a hacer "unos presupuestos" que "tengan algún componente de racionalidad, por lo menos, en la parte económico-financiera".

Respecto a las cuentas autonómicas de 2026, el titular de Hacienda en el Gobierno central ha destacado fuera Vox el que comunicara que "habían llegado --esta formación y el PP-- a un acuerdo" para tener presupuestos.

"Ya sabemos que en la Comunitat Valenciana los acuerdos entre el Partido Popular y Vox van por la línea rápida. En otros sitios, disimulan un poco, pero aquí ya desde el principio fue lo más rápido", ha añadido, a la que ha recordado que "el primer pacto" de gobierno autonómico "que se llevó en España" entre 'populares' y Vox "fue de la mano del --expresidente de la Generalitat, Carlos-- Mazón y de Vox. "En unas horas lo tenían, ha apostillado.

"LA PRIORIDAD MÁS IMPORTANTE"

Sobre el presupuesto del Consell para este año, España ha señalado que también "han llegado enseguida a un acuerdo" y ha considerado que "lo tenían hace mucho" y que "han disimulado un poco para que no pareciera que son dos fuerzas algo más que hermanas".

Tras esto, el ministro ha expuesto su "primera reflexión" sobre las nuevas cuentas autonómicas en torno a "la prioridad nacional", además de remarcar que "la prioridad más importante es la prioridad social".

Arcadi España ha preguntado si "alguien entiende que en nuestro país, en el ambulatorio" de un pueblo "a un niño y a unos padres que van con él porque tiene fiebre por la noche no le atienda un médico sin preguntar nada" y "solo priorizando que ese niño tiene que curarse y que tiene fiebre".

Así, ha censurado que se plantee que "en el centro de salud, en vez de atenderle el personal médico y hacerle un triaje estrictamente médico, y decirle tienes que ir a este tratamiento" se haga "un triaje administrativo y crediticio" preguntando "tienes dinero, tienes la tarjeta de crédito" pidiendo ver sus "papeles".

"EQUILIBRAR DERECHOS A OBLIGACIONES"

"No, este país no es así", ha remarcado el ministro de Hacienda, que ha insistido en que "la prioridad más importante es la prioridad social". "Esa es la prioridad", ha manifestado, tras lo que ha comentado que con el proceso de regularización de inmigrantes planteado por el Ejecutivo central "lo que se hace es equilibrar derechos a obligaciones".

Y así ha dicho: "estás en este país, tienes los derechos universales que reconocemos a las personas que viven y trabajan con nosotros y queremos también que cotices y que tengas un trabajo en igualdad de condiciones legales que el resto y que pagues también tus impuestos". "De eso estamos hablando", ha subrayado España.