El Gobierno activa la urbanización del Parque de Artillería para desarrollar hasta 600 viviendas

CASA 47 presenta el programa de construcción de vivienda asequible a los municipios afectados por la dana que cedan suelo - DELEGACIÓN DE GOBIERNO

VALÈNCIA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La empresa estatal de vivienda, Casa 47, ha activado la urbanización del solar del Parque de Artillería, entre las calles San Vicente y Carteros al sur de la ciudad de València, que podrá acoger “hasta 600 viviendas”. El valor estimado de la licitación es de 134.224 euros, impuestos excluidos, y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 15 de junio.

Así lo ha anunciado la directora de la entidad, Leire Iglesias, tras una reunión con ayuntamientos afectados por la dana junto a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé. Iglesias ha aprovechado este encuentro para explicar a Bernabé el estado de varias actuaciones en la Comunitat.

"Ayer mismo licitamos por parte de Casa 47 la actualización del proyecto de urbanización del Parque de Artillería de València, un suelo público que podrá acoger hasta 600 viviendas. Estamos deseando poder completar su desarrollo, esta vez sí, y esperemos que no tengamos las trabas urbanísticas del pasado para poder aprobar el proyecto de urbanización", ha manifestado Iglesias.

Por otro lado, respecto al proyecto residencial Cuartel de Ingenieros, en el barrio de La Raïosa de València, ha indicado que hay cuatro parcelas en las que se impulsa la creación de hasta 438 viviendas “asequibles”. “Pediremos licencia para su urbanización tan pronto como recibamos algunos documentos que quedan pendientes del Ayuntamiento y de la Conselleria de Cultura”, ha asegurado.

La directora de Casa 47 también ha hablado de las parcelas cedidas a la Generalitat en esta zona, en las que no cree que se pueda “garantizar su asequibilidad en el futuro” porque desconoce cómo serán las “fórmulas de colaboración público-privada” por parte de la administración autonómica. En cambio, ha prometido que “las viviendas del Estado serán viviendas asequibles para siempre y se ofertarán en igualdad de acceso para todos los ciudadanos”.

BERNABÉ AGRADECE NO HABER CEDIDO ESTAS VIVIENDAS AL CONSELL

Por su parte, Pilar Bernabé –también líder del PSPV en la ciudad de València– ha agradecido al Gobierno mantener “un proyecto tan importante como el Cuartel de Ingenieros y el de Artillería”.

“Gracias a que el Gobierno de España ha mantenido con la empresa estatal las viviendas y no consumó esa cesión a la Generalitat, hoy podemos decir que los valencianos tendrán la posibilidad de tener una vivienda a precio público, asequible, real, frente al modelo Alicante del Partido Popular”, ha dicho en alusión a la polémica por las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) en Playa de San Juan (Alicante).

Según Bernabé, si esta cesión se hubiese hecho a la Generalitat, “el 70% o por encima del 70% de esa vivienda se habría cedido a las empresas privadas para comercializarla al doble del precio de lo que costará a los valencianos gracias a la promoción del Gobierno”.

Ha criticado así que “cuando el PP llegó al Consell, decidió que la vivienda iba a ser un negocio y por eso modificó la ley para que los precios de la vivienda pública en suelo público se pudiesen comercializar al doble del precio público que el Gobierno de España estipula en las viviendas de protección pública, y que además perdiera la condición de público a los 30 años".

CIUDAD DE LA INDUSTRIALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

Al margen de estos proyectos, preguntada por el de la Ciudad de la Industrialización de la Construcción que el Gobierno prevé instalar en la zona de actividades logísticas (ZAL) del puerto de València –anunciado hace un año–, la directora de Casa 47 ha explicado que forma parte de “un proyecto estratégico” que el Ejecutivo central trabaja junto al sector de la construcción.

Según ha indicado, se han priorizado las herramientas de financiación, la homologación de la normativa y los trámites previos en el Perte de la Industrialización, tras lo que seguirán otros de sus objetivos como el desarrollo de la Ciudad de la Industrialización de la Construcción, “en terrenos que ha cedido Casa 47 para siempre”.