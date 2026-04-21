El Gobierno anima a reforzar las relaciones con Argelia para diversificar las exportaciones y el suministro de energía

La secretaria de Estado de Comercio, Amparo López, participa en una jornada sobre las oportunidades de negocio en Argelia junto al presidente de Cámara Valencia, José Vicente Morata - CÁMARA VALENCIA

VALÈNCIA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Comercio, Amparo López, ha animado este martes a las empresas españolas y valencianas a "restaurar y fomentar las relaciones económicas y comerciales" con Argelia en un momento "muy oportuno" tras la normalización de los vínculos diplomáticos y ante el objetivo de "diversificar las exportaciones" y asegurar el suministro energético frente a la incertidumbre internacional.

En declaraciones a los medios antes de participar en la jornada 'Panorama Actual de Argelia' organizada por la Cámara de Comercio de Valencia, López ha destacado que Argelia es un país "estratégico" porque ayuda a España a "diversificar las fuentes de energía" y es un "importante proveedor" en un contexto de incertidumbre internacional.

La secretaria de Estado ha subrayado la posición de la Comunitat Valenciana, que en 2025 ha sido la "cuarta comunidad autónoma más exportadora de España" y la tercera con destino a Argelia con ventas superiores a los 400 millones de euros, y ha incidido en que existen "muy buenas oportunidades" en sectores de alto valor añadido como "las energías, las aguas o las infraestructuras".

Respecto a la situación diplomática, la responsable de Comercio ha destacado la reciente visita del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y la "reactivación del Tratado de Amistad", marco en el cual ha explicado que ella misma espera realizar un viaje oficial a Argelia "en los próximos meses".

Preguntada por la seguridad frente a la inestabilidad y el conflicto en Oriente Medio, López ha defendido que España está "bien preparada" ante el "shock energético" gracias a la apuesta por las renovables y por "diversificar el mix energético", al tiempo que ha reiterado que Argelia es un socio "fiable" con el que es fundamental mantener el contacto tanto por razones de "seguridad económica" como por el propio "tejido exportador".

Sobre el incremento del 269% en el número de empresas valencianas que exportan a este mercado, ha asegurado que existe capacidad para "mejorar todavía esas buenas cifras" y ha destacado que el tejido económico de la Comunitat Valenciana es "muy diversificado, innovador y con muchos sectores que pueden ser de interés".

Así, ha señalado que el Gobierno quiere "aprovechar esos instrumentos como es ese tratado de amistad con Argelia y por supuesto los viajes institucionales y otros contactos a nivel institucional y bilateral a altísimo nivel para poder mantener y restaurar y restablecer esas relaciones".

Finalmente, en cuanto a si puede trasladar seguridad a las empresas sobre sus inversiones a largo plazo en tanto que no volverán a perjudicarse las relaciones con Argelia, Amparo López ha resaltado la importancia del "trabajo entre gobiernos" y ha puesto en valor la labor de la oficina económica y comercial en Argelia.

"Creo que es importante que el trabajo también entre gobiernos y entre administraciones facilite este camino y esta seguridad jurídica para las empresas", ha señalado, antes de destacar también el apoyo a la internacionalización de socios como las cámaras de comercio y la CEOE. Además, ha apuntado que Argelia cuenta con un nuevo código de inversiones y ha insistido en que "la mejor garantía para que las empresas hagan negocios es proporcionarles seguridad jurídica".

En la jornada se ha analizado el panorama económico, comercial e institucional de Argelia, así como su marco normativo, desde una perspectiva práctica para la empresa. Durante la sesión se han repasado la situación actual del país, la evolución reciente de las relaciones económicas con España y los principales factores que deben tener en cuenta las compañías interesadas en operar en este mercado. El encuentro ha permitido contrastar la perspectiva institucional con la experiencia directa de empresas valencianas ya implantadas o con actividad en el país.

El presidente de Cámara Valencia, José Vicente Morata, ha destacado que "Argelia es un destino que exige planificación financiera, información, un buen análisis sectorial y acompañamiento" y ha destacado la importancia de ofrecer a las empresas información útil y experiencia directa para mejorar su toma de decisiones en mercados estratégicos.

Además, ha señalado que se trata de un momento oportuno al normalizarse las relaciones económicas, comerciales y diplomáticas con Argelia, uno de los principales proveedores del país.

Asimismo, han participado la consejera Económica y Comercial de España en Argelia, Cristina Olazábal Valiente; y Leila Smaili, representante de OR CaixaBank Argelia, quiénes han analizado la situación actual del país, la evolución de las relaciones económicas y comerciales y los principales elementos que se deben de tener en cuenta para operar en este mercado.

El encuentro ha incluido también una mesa redonda centrada en casos de éxito en Argelia, en la que se han compartido experiencias concretas de empresas valencianas de sectores como la alimentación y gran consumo, la industria cerámica y del vidrio y la industria alimentaria.