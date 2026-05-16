El Gobierno investiga como presunta violencia de género el asesinato a la mujer y su hijo en Dolores

Archivo - Coche y agente de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

ALICANTE, 16 May. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género investiga como presunta violencia de género el asesinato a una mujer y su hijo, de 20 años, que han sido hallados con heridas de arma de fuego en Dolores (Alicante).

Este sábado por la mañana se han encontrado los cuerpos sin vida de un agente de la Benemérita, su mujer y el del hijo de ambos, según han informado fuentes de Comandancia.

La Guardia Civil, que está investigando los hechos, ha informado de que no existían antecedentes por violencia de género.

Los cuerpos se han encontrado en el pabellón ocupado por el agente de la Guardia Civil, de 55 años, perteneciente al Puesto de Dolores, junto al de su mujer y su hijo.

Los tres cuerpos presentan heridas de arma de fuego, según fuentes del Instituto Armado.

LUTO

Al respecto, el Ayuntamiento de Dolores ha decretado tres días de luto oficial y la suspensión de todas las actividades festivas programadas, "ante los terribles hechos ocurridos hoy en el municipio".