Minuto de silencio en Dolores por las muertes en el cuartel, investigadas como presunto caso de violencia de género

Autoridades en el minuto de silencio en Dolores (Alicante) - AYUNTAMIENTO DE DOLORES

ALICANTE, 16 May. (EUROPA PRESS) -

La localidad alicantina de Dolores ha guardado a última hora de la tarde de este sábado un minuto de silencio en señal "de duelo y solidaridad" con las víctimas del cuartel de la Guardia Civil del municipio, sus familiares y personas allegadas, un suceso sobre el que mantienen abiertas todas las líneas de investigación, incluido un presunto caso de violencia de género.

El alcalde del municipio, Joaquín Hernández; la corporación municipal; la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé; el subdelegado del Gobierno, Manuel Pineda; efectivos de la Guardia Civil, de la Policía Local y numerosos vecinos se han unido este sábado a las puertas de la casa consistorial "en el dolor y el respeto" ante el "grave suceso" ocurrido en la localidad, según ha informado el consistorio en sus redes sociales.

El Ayuntamiento también ha decretado tres días de luto oficial y la suspensión de todas las actividades festivas programadas.

Los cuerpos de un guardia civil de la localidad, de 55 años, el de su mujer, de 51, y el del hijo, de 24, han sido encontrados esta mañana con heridas de arma de fuego en el pabellón ocupado por el agente, perteneciente al puesto del municipio.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, que se ha desplazado esta mañana a Dolores, ha aseverado en declaraciones a los medios que todas las investigaciones "están abiertas" y, por tanto, "también está abierta la investigación en la línea de un posible asesinato por violencia de género".

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género también ha informado en su red social X que está recabando "datos del asesinato por presunta violencia de género de una mujer en la provincia de Alicante".

Bernabé ha pedido esperar a los resultados de la autopsia que se practicará el lunes a los fallecidos y ha confirmado que no había denuncias previas entre el matrimonio ni constaban datos de la pareja en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén).