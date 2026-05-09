La Guardia Civil detiene a los autores del robo de cadenas de oro en Carlet

Imagen de la detención - GUARDIA CIVIL

VALÈNCIA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido, gracias a la descripción de una las víctimas, a los dos autores de varios robos de cadenas mediante tirón. Una de las víctimas, instantes después de haberse cometido el hecho, realizó a los agentes una descripción detallada de los autores, informa Comandancia en un comunicado.

El joven paseaba por una calle de Carlet (Valencia) cuando dos hombres le sustrajeron la cadena de oro que portaba. Desplazados al lugar, los agentes lograron identificar en una calle próxima al lugar de los hechos a los dos hombres, cuya descripción coincidía con la facilitada con la víctima. Además de la detención, se pudo recuperar, tanto la cadena robada, como otras cadenas de oro sustraídas.

Una de las víctimas de Alginet, reconoció sin género de duda a los dos autores, por lo que se procedió a la detención de dos hombres de 27 y 32 años y nacionalidad argelina. Se les atribuyen dos delitos de hurto.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Carlet. Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Carlet Plaza número 3.