La Guardia Civil interviene en un concierto ilegal con cien personas en Villena (Alicante)

La inspección se saldó con 25 denuncias por incumplir las medidas antivovid

ALICANTE, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil y a la Policía Local de Villena (Alicante) han levantado un total de 25 actas de sanción, la mayoría de ellas por no respetar las medidas Covid, en un concierto ilegal celebrado en el interior de un recinto de hostelería en el término municipal.

En la tarde del sábado, la Guardia Civil de Alicante tuvo conocimiento que en un local de restauración de Villena se podrían estar incumpliendo las medidas sociosanitarias en vigor implantadas con motivo de la actual situación de pandemia, según ha informado la Benemérita en un comunicado.

Por ello, agentes pertenecientes al Puesto Principal de la Guardia Civil de Villena junto a varias patrullas de la Policía Local acudieron al lugar a las 20.00 horas con el fin de realizar una inspección.

Una vez en el lugar pudieron comprobar cómo al aire libre en el interior del recinto se estaba celebrando un concierto de música en directo con aproximadamente unos cien asistentes, muchos de ellos incumpliendo las citadas medidas.

Finalmente la inspección se saldó con 10 actas por no hacer uso de la mascarilla, 12 actas por no guardar la distancia mínima de seguridad, dos actas por desobediencia a agentes de la autoridad y una por falta de respeto a agentes de la autoridad.

De igual forma, la propietaria del establecimiento ha sido propuesta para sanción por no tener autorización para el concierto, no respetar el aforo del establecimiento, permitir que no se respete la distancia de seguridad y permitir que no lleven los asistentes las mascarillas puestas.