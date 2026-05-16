La Guardia Civil investiga una agresión sexual a una menor por un fisioterapeuta de un club de fútbol en Faura

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, de pie junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL - Archivo

VALÈNCIA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga una agresión sexual a una menor de 13 años que habría sido presuntamente cometida por el fisioterapeuta de 25 años de edad de un equipo de fútbol de Faura (València) en el que juega la menor, según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación.

Al parecer, los hechos ocurrieron el pasado miércoles, sobre las 19.00 horas, cuando la menor estaba recibiendo una sesión de fisioterapia.

Además, la menor acudió a un centro sanitario donde se le realizó una exploración y ayer viernes fue junto a su familia a presentar una denuncia por estos hechos al puesto de la Guardia Civil de Puzol (Valencia). Por el momento, se desconoce si el presunto agresor ha sido detenido.