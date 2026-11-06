La Guardia Civil investiga la muerte de un hombre en un lavadero de coches de Betxí (Castellón)

Archivo - Coche patrulla de la Guardia Civil - GC - Archivo

CASTELLÓ 6 Nov. (EUROPA PRESS) - -

La Guardia Civil investiga el fallecimiento de un hombre este viernes en un lavadero de coches de la localidad castellonense de Betxí, según han informado fuentes del instituto armado.

El suceso, cuyo aviso ha sido recibido por la Benemérita hacia las 12.30 horas, se ha producido cuando el hombre se encontraba en el interior del lavadero.

La Policía Judicial de la Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las causas de la muerte, que supuestamente podía haberse producido por un accidente.