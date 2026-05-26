La Guardia Civil investiga una reyerta con dos heridos por arma blanca en Torrevieja

Archivo - Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil - Juan Moreno - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga una reyerta ocurrida este lunes por la mañana en Torrevieja (Alicante) en la que dos hombres resultaron heridos por arma blanca, detallan fuentes del instituto armado consultadas por Europa Press.

Ambos presentan heridas de gravedad y tras los hechos fueron trasladados a un hospital, donde permanecen ingresados. Uno de ellos tuvo que ser reanimado por los servicios médicos tras entrar en parada cardiorrespiratoria, explican desde la Benemérita.

El instituto armado, que recibió el aviso de este suceso sobre las 11.00 horas, ha apuntado que continúa realizando gestiones para el total esclarecimiento de los hechos, según las mismas fuentes.

Por su parte, el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha explicado que este lunes en Torrevieja movilizó una unidad del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) y dos del Soporte Vital Básico (SVB) para asistir a dos hombres, de 57 y 61 años, que presentaban heridas leves por arma blanca. Posteriormente, fueron trasladados al Hospital de Torrevieja en sendas ambulancias de SVB.