Hallan en Manises (Valencia) un cadáver que podría ser uno de los tres desaparecidos en la dana hace un año

Archivo - Un agente de la Guardia Civil en moto busca a un desaparecido en los barrancos del río Turia en imagen de archivo- Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALENCIA, 22 (EUROPA PRESS)

Trabajadores de Tragsa han hallado en Manises (Valencia) el cadáver de un hombre que, a falta de las pruebas de ADN, podría tratarse de Javi, una de las tres personas que permanecen desaparecidas tras la catastrófica dana del pasado 29 de octubre, según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación.

El hallazgo del cuerpo fue encontrado ayer por la tarde por empleados de la empresa pública Tragsa durante unos trabajos de desescombro junto al río Túria y, según las primeras estimaciones, por la zona y el estado en el que se encontraba el cuerpo, podría tratarse de Javi. No obstante hay que esperar las pruebas de ADN u odontológicas para la confirmación.

El cadáver ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal (IML) de Valencia para practicarle la autopsia y otras determinadas pruebas, lo que confirmará la identidad del hombre hallado.

Desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana se ha confirmado el hallazgo de los restos mortales durante unos trabajos de movimiento de tierra en el término municipal de Manises. Por orden judicial, los restos han sido trasladados a dependencias del Instituto de Medicina Legal de Valencia (IML) para la práctica de la autopsia y el resto de pruebas forenses y policiales.

Estas pruebas deben determinar, por un lado, las causas del fallecimiento y, por otro, la identidad de la persona fallecida. Los juzgados ya habían declarado como fallecidos en el mes de mayo a los tres desaparecidos en la dana que asoló la provincia de Valencia, por lo que los tres casos figuraban como víctimas mortales de la tragedia.

Javi, de 56 años, es una de las tres personas que todavía constan desaparecidas tras la riada de hace casi un año que se ha cobrado 229 víctimas mortales y miles de daños personales y materiales.

Se trata del vecino de Pedralba (Valencia) que desapareció junto a su hija, con síndrome de Down, cuando se encontraba en una vivienda en el campo aquél fatídico 29 de octubre. La Guardia Civil pudo localizar el cadáver de la chica pero no había rastro de su padre.

Junto a Javi, todavía permanecen desaparecidos Elizabeth y Francisco, a quienes la Guardia Civil todavía buscan por diferentes zonas de la provincia de Valencia.

En concreto, Elizabeth fue sorprendida por la barrancada cuando circulaba en su vehículo junto a su madre cerca del Hotel La Carreta de Chiva. El cuerpo de la madre, Elvira, fue localizado días después a kilómetros de donde les alcanzó el agua.

Por su parte, a Francisco se le perdió el rastro tras salvar a sus dos nietos después de ubicarlos en el techo del vehículo cuando les pilló la riada por Montserrat.