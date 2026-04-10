Hallan muerto por arma blanca a un hombre en la calle en Burjassot

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VALÈNCIA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional investiga la muerte de un hombre que ha sido localizado sobre las 7.00 horas de este viernes apuñalado en plena vía pública en la localidad valenciana de Burjassot, según han informado fuentes policiales.

El grupo de Homicidios de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación de la muerte de este hombre, de 60 años, y que presentaba heridas de arma blanca.

Según ha avanzando Levante-EMV, ha sido un familiar de la víctima quien ha avisado al teléfono 112 de lo sucedido. Pese a las maniobras de reanimación practicadas por el familiar, policía local y sanitarios, desplazados hasta la avenida Pi y Margall, no se ha podido hacer nada por salvarle la vida.

El fallecido acababa de salir de casa para ir a trabajar y presentaba una herida a la altura del corazón, de acuerdo con la misma información.