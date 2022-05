Hallan un principio activo vegetal que mejora la eficacia de antibióticos frente a infecciones por estafilococos

VALENCIA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) han hallado un principio activo vegetal que mejora la eficacia de los antibióticos frente a infecciones por estafilococos.

Una de las estrategias "más prometedoras" para combatir el aumento de las resistencias bacterianas a los antibióticos es el uso de compuestos naturales de origen vegetal, como los flavonoides, empleados generalmente en tratamientos antiinflamatorios o para mejorar la circulación.

En esta línea, un equipo de investigadores de la CEU UCH ha identificado un flavonoide que, combinado con algunos antibióticos, mejora su capacidad antimicrobiana en infecciones de heridas causadas por estafilococos, que pasan de la piel a la sangre y otros órganos, tanto en humanos como en animales. Estas infecciones son causadas por una de las bacterias más peligrosas para la salud a nivel global por su multirresistencia frente a los antibióticos: Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (SARM).

El grupo liderado por la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la CEU UCH, Verónica Veses, ha evaluado la capacidad antibacteriana frente a SARM de la icariina, un flavonoide presente en plantas del género Epimedium.

"Nuestros resultados, que ha publicado la revista 'Antibiotics', nos han permitido confirmar que, aunque la icariina no tiene capacidad antimicrobiana por sí misma, sí potencia esa capacidad en el caso de dos antibióticos, frente a una bacteria multirresistente como SARM", explica en un comunicado.

En el estudio, el equipo de la CEU UCH ha evaluado el efecto potenciador de la icariina combinada con amoxicilina con ácido clavulánico y con ampicilina. Este efecto potenciador de la actividad antimicrobiana de estos dos antibióticos en combinación con icariina frente a SARM no se ha observado, sin embargo, al combinar este extracto vegetal con un tercer antibiótico: la vancomicina.

En concreto, en el caso de la combinación de icariina con amoxicilina y ácido clavulánico, los resultados mostraron un aumento de la muerte celular con respecto a la producida solo por este antibiótico betalactámico, con lo que la combinación con el flavonoide mejoraba su actividad antimicrobiana. Se detectó también una mayor disrupción de la membrana celular de la bacteria y un aumento en la inhibición de su proliferación al combinar AmoxyClav con icariina.

"Estos resultados permitirán diseñar compuestos farmacológicos que combinen icariina con amoxicilina con ácido clavulánico y con ampicilina con una menor dosis de antibióticos para tratar infecciones por estafilococos que presenten resistencia a los antibióticos. Estos nuevos tratamientos contribuirían a la reducción del uso de los antibióticos, que es una de las recomendaciones fundamentales para combatir a nivel mundial el problema de las resistencias bacterianas", destaca Maria Cardells, investigadora del equipo.

COMPUESTOS NATURALES Y REDUCCIÓN DE DOSIS

Este hallazgo realizado por investigadores del Oral Microbiology Group de la CEU UCH permite confirmar que "los compuestos que combinan flavonoides con antibióticos pueden ser una alternativa farmacológica viable ante el problema de salud global que suponen las resistencias a los antibióticos". "Según las previsiones de la OMS, si no avanzamos en la investigación en este ámbito, las infecciones resistentes a los antibióticos causarán más muertes que el cáncer o la diabetes en 2050, con más de 10 millones de fallecidos al año en el mundo", destaca la doctora Veses.

La investigación ha sido desarrollada en todas sus fases en los laboratorios de la CEU UCH y financiada íntegramente con fondos para investigación del CEU. "Ahora nuestro objetivo es seguir desarrollando esta línea, para caracterizar el mecanismo de acción y cuantificar el efecto para determinar la concentración óptima de icariina con los antibióticos estudiados. También queremos analizar la actividad de este flavonoide con otros antibióticos y frente a otras bacterias multiresistentes, para dar lugar a más tratamientos efectivos frente a infecciones bacterianas que presenten resistencias a los antibióticos", destaca Verónica Veses.

El equipo de investigadores del Oral Microbiology Group de la CEU UCH autores del estudio son Verónica Veses, Chirag Sheth, Alba Martínez y Marina Pascual, y la doctoranda de la Escuela CEINDO María Cardells, graduada en Medicine por la CEU UCH y médico residente en el Hospital de Gandia. Sus resultados han sido publicados en el número especial de la revista científica Antobiotics titulado 'Phytocompounds with Antimicrobial Activity: From Discovery to Application'.