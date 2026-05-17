Heridos dos hombres, uno de ellos tras caer por un terraplén, como consecuencia de un accidente de tráfico en Sorita

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del SAMU. - CICU - Archivo

CASTELLÓN, 17 May. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres han resultado heridos este domingo, uno de ellos tras caer por un terraplén, como consecuencia de un accidente de tráfico registrado en la localidad castellonense de Sorita, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) y el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón.

El suceso se ha registrado sobre las 13.00 horas de esta jornada y se ha producido por una colisión entre dos motos y un coche, a la altura del kilómetro 27 de la carretera CV-14, han detallado ambas fuentes.

Desde el CICU han precisado que efectivos del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) han atendido a los dos heridos, los dos motoristas.

Uno de ellos es un varón de 53 años, la persona que ha caído por el terraplén, de seis metros de altura. Este herido ha sido atendido de politraumatismo y trasladado por el helicóptero medicalizado al Hospital General de Castellón.

El otro herido es un hombre de 47 años que ha sido atendido por politraumatismo y trasladado por el SAMU al Hospital de Vinaròs (Castellón).

Hasta el lugar del accidente se han trasladado efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón procedentes de los parques de Baix Maestrat y Els Ports.