'Un Hombre De Verdad' Inaugura La Sección Oficial Del Festival Internacional De Cine De Alicante - @MARISCALCRISTINA

VALÈNCIA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

'Un hombre de verdad', largometraje sobre los roles de género, el duelo, la familia, el amor y las segundas oportunidades, inaugura este miércoles la Sección Oficial del Festival Internacional de Cine de Alicante con su proyección a las 19.00 horas en los cines Kinépolis.

Su director, Liteo Pedregal y las actrices Olivia Molina e Inma Sancho han presentado por la mañana la película que trata de un hombre, representado por Carlos Olalla, que a los setenta y tras morir su esposa, deconstruye su machismo guiado por cuatro mujeres, según ha explicado el festival en un comunicado.

"El protagonista es un hombre poliédrico, leído, listo, y tiene más facilidad y está abierto al cambio, pero que lleva en sí mismo integrado una visión machista de la vida, por eso considero que la película tiene una mirada feminista, el hilo de la película lo llevan las mujeres, aunque el protagonista sea un hombre", ha comentado Liteo Pedregal, su director.

Pedregal se ha mostrado muy contento de participar en este festival por la gran vinculación que tiene con Alicante, lugar en el que ha pasado la mayoría de veranos de su vida y ha anunciado que la película se estrenará el próximo 12 de junio.

Esta película, ópera prima de su director, cuenta en el reparto con Carlos Olalla, Olivia Molina, Rosario Pardo, Laura de la Uz e Inma Sancho. El guion ha sido escrito por Liteo Pedregal, Roberto Alfaro; los productores son Victoria Alberca, Eva Almaya, Yadira Ávalos, Elsa Núñez, David Torres y Liteo Pedregal. La fotografía es de Jesús Haro, A.E.C y la música es obra de Jeansy Aúz.

Olivia Molina, durante la presentación, ha relatado cómo fue el rodaje de este largometraje al que ha definido de "delicioso". La actriz ha destacado el trato con su director "una persona muy asertiva, cercana y maravillosa".

Sobre la película ha invitado a verla pues "habla de una situación donde las personas se descubren y que todos podemos vivir, es una película muy bonita y se reflejó en el set, pues éramos una familia", ha concluido Olivia Molina.

La también actriz Inma Sancho ha explicado sobre el importante papel que tienen las cuatro mujeres de la película que "de alguna manera, las mujeres de la película generan que el protagonista cambie, es decir, son ellas las que le enseñan esa nueva visión de su vida"

El Festival Internacional de Cine de Alicante cuenta con el apoyo de la Diputación Provincial de Alicante, el Ayuntamiento de Alicante, City and Beach a través de Film Office, el Institut Valencià de Cultura, À Punt Radiotelevisión Valenciana y otras empresas colaboradoras.