La huelga de los médicos deja sin atender a más de 223.000 pacientes en la Comunitat Valenciana

Archivo - Médicos de la Comunitat Valenciana se concentran contra contra el borrador del Estatuto Marco en imagen de archivo - CESM-CV - Archivo

VALÈNCIA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La huelga de los médicos ha dejado sin atender a más de 223.000 pacientes en la Comunitat Valenciana desde que comenzaron los paros el pasado mes de diciembre, según datos facilitados por la Conselleria de Sanidad.

En concreto, se han suspendido un total de 223.274 actos médicos durante los paros de diciembre, febrero, marzo y este pasado lunes 27 de abril: 90.618 citas en consultas externas, 26.848 en técnicas, 3.187 cirugías y 102.621 en Atención Primaria.

Al respecto, CESM ha manifestado que no es intención "perjudicar a la población incrementando las ya de por sí inaceptables listas de espera, sino todo lo contrario". Así, recalcan que con estas protestas quieren exigir a las Administraciones sanitarias "terminar de una vez por todas con la situación de sobrecarga asistencial, exceso en el número de horas de trabajo y maltrato laboral que contribuye a que estas cifras crezcan mes a mes".

Por ello, el sindicato médico ha solicitado el apoyo de la ciudadanía a sus reivindicaciones como "la única forma válida para revertir esta situación y defender la sanidad pública".

El seguimiento en esta tercera jornada de huelga es de un 8,89% en la Comunitat Valenciana. Por provincias, en Alicante es de un 13,50%; en Castellón, es del 4,58%; y en Valencia del 7,09%, según Conselleria. Por su parte, CESM-CV mantiene el apoyo en el 90% teniendo en cuenta que los servicios mínimos decretados en los hospitales son de entre un 75% y un 100% y en primaria se han fijado en el 50%.

Esta tarde el sindicato médico ha convocado a todos los médicos y facultativos de la Comunitta Valenciana a una asentada general a las 18.00 horas en la Plaza de la Reina de València, desde donde saldrá una manifestación que culminará en el Palau de la Generalitat.

Se trata de la tercera semana de paros desde que se convocó la huelga indefinida y la cuarta desde diciembre. En esta ocasión además de ser nacional para exigir a la ministra de Sanidad, Mónica García, un Estatuto Marco propio para la profesión médica, también reclama al conseller, Marciano Gómez, mejoras en sus condiciones laborales.