Igualdad remite un informe para que Fiscalía valore actuar de oficio por el veto a mujeres en la Semana Santa de Sagunto

La ministra de Igualdad, Ana Redondo se reúne con el Colectivo Semana Santa Inclusiva de Sagunto, a 26 de marzo de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). ARCHIVO. - Eduardo Manzana - Europa Press

VALÈNCIA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de las Mujeres, órgano dependiente del Ministerio de Igualdad, ha presentado un informe a la Fiscalía General del Estado "con toda la información" sobre el veto a mujeres en la Semana Santa de Sagunto (Valencia) por parte de la Cofradía de la Purísima Sang. El objetivo es que el ministerio público valore "si puede actuar de oficio por una clara discriminación por razón de sexo".

Así lo ha destacado la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, quien ha expresado su deseo de que "Valencia y el Gobierno de España, junto con todas las personas que desde Sagunto quieren representar la igualdad y los derechos de las mujeres en todos los ámbitos, sirvan de punta de lanza para que se acabe cualquier tipo de comportamientos discriminatorios hacia las mujeres".

Bernabé --que ha realizado estas manifestaciones tras presentar el operativo especial de tráfico por la Semana Santa y preguntada por los medios por si se ha producido alguna novedad en la cuestión de Sagunto-- ha hecho notar que "hay precedentes en sentencias del Tribunal Constitucional".

Ha mostrado su esperanza que, tras este informe aportado por Igualdad, pueda servir para actuar contra la "decisión injusta y que no es propia de este siglo" de los cofrades. "Desde luego, el Gobierno de España va a seguir sin duda alguna trabajando desde todos los posibles para que no se den situaciones de discriminación", ha garantizado.

Para la también secretaria de Igualdad del PSOE, "ya estamos viviendo demasiados ataques las mujeres en estos tiempos por parte de muchas administraciones".

En este sentido, ha puesto como ejemplo que esta semana el PP y Vox, que gobiernan el Ayuntamiento de Elche (Alicante), respaldaron instar al Gobierno a "derogar cualquier ley que facilite el aborto" y a "desistir en su proyecto de introducirlo en la Constitución" como un derecho.

"Lo que aprobó el Partido Popular con Vox en contra de las mujeres, exigiéndole al Gobierno de España que derogue la ley del aborto, es una de las acciones más claras de que el PP está en llevarnos a las mujeres al siglo pasado. Y esta vuelta al pasado, las mujeres en este país no lo vamos a permitir", ha aseverado.

"Llevamos más de un siglo --ha continuado-- luchando por los derechos de las mujeres y por la libertad de las mujeres para decidir y elegir. Y no vamos a permitir que el Partido Popular, que está plegado a los posicionamientos ultras de Vox, decida lo que las mujeres podemos o no podemos hacer con nuestro cuerpo. Volver a un debate del siglo pasado es inconcebible y desde luego es intolerable en democracia. Y por lo tanto, el Gobierno de España va a trabajar para blindar en la Constitución el derecho de las mujeres a abortar".

En opinión de la delegada, "el Partido Popular tiene toda la tentación de poner en marcha la maquinaria para llevar a las mujeres a los lugares donde siempre el machismo y el patriarcado quiso tenerlas a las mujeres, que es en su casa y en la esfera privada".