Un incendio en un hostal de El Altet obliga a rescatar a 13 personas por inhalación de humo

ALICANTE 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un incendio declarado en un hostal de El Altet, en Alicante, ha obligado a los bomberos a rescatar a 13 personas por inhalación de humo, según ha informado el Consorcio Provincial.

El fuego se originó sobre las 3.55 horas en la recepción del hostal de El Altet, ubicado en la Avenida Dama de Elche, por causas que no han trascendido.

Todas las dependencias se encontraban llenas de humo y con muchos clientes en sus habitaciones, por lo que los bomberos comenzaron extinguieron el fuego y rescataron a todos los hospedados y trabajadores.

En concreto, nueve personas fueron rescatadas con capuz de rescate y otras cuatro personas fueron rescatadas con autoescalera por los balcones. Estas personas fueron atendidas inicialmente por los servicios sanitarios de la Generalitat Valenciana por inhalación de humo y trasladadas al centro de salud.

Posteriormente, los bomberos revisaron todas las habitaciones para confirmar que no quedaba nadie en ellas y ventilaron el edificio para evacuar la gran cantidad de humo que había en su interior.

En el operativo de rescate participaron efectivos del Parque de Bomberos de Elche y del Parque de San Vicente. Se recurrió a una Autobomba de Elche y San Vicente; una Autoescalera y una UMJ de Elche.