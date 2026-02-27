Iniciativa-Compromís renueva su ejecutiva en València con Tello, Grezzi y Navarro y reitera su apoyo a Oltra

Iniciativa-Compromís presenta nueva Ejecutiva - INICIATIVA-COMPROMÍS

VALÈNCIA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Iniciativa-Compromís ha renovado su ejecutiva en la ciudad de València con la formación de una portavocía coral, además de reiterar su apoyo personal y político a la exvicepresidenta Mónica Oltra ante la "persecución judicial y política", después de que la Audiencia Provincial de Valencia haya ordenado abrirle juicio oral por la causa del supuesto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor tutelada por parte de su exmarido.

En el congreso supracomarcal de Iniciativa en València, celebrado este jueves, la militancia aprobó con más de un 90% del apoyo una candidatura conjunta conformada por Gloria Tello, Giuseppe Grezzi e Isaura Navarro como portavoces y un total de 15 miembros con una representación "plural, paritaria e intergeneracional", informa la formación.

En concreto, formarán parte del órgano ejecutivo del partido en el 'cap i casal' Jordi Martínez, Pilar Soriano, Albert Cañizares, Pilar Rumbo, Ignasi González, Pilar Sifre, Mitxel Petreñas, Sandra Ruiz, Ferran García, Carla Soriano, José Manuel García, Alfons Àlvarez, Raúl Fernández, Roberto Jaramillo y B. Giménez. Una ejecutiva que combina la experiencia de algunos de sus miembros con la renovación de personas que se incorporan por primera vez.

"Comenzamos una nueva etapa que apuesta para fortalecer la organización, ampliar y movilizar a la militancia y continuar siendo el nexo común entre las necesidades de la gente y la acción política de las instituciones valencianas", manifiestan los nuevos portavoces en un comunicado.

En relación con la decisión de la Audiencia de ordenar la apertura de juicio oral contra Oltra y el resto de compañeros de su equipo cuando estaba al frente de la Conselleria de Igualdad, Iniciativa-Compromís aprobó por unanimidad una resolución, presentada por parte de la militancia, para condenar "la persecución judicial y política a Mónica Oltra, Miquel Real, Rosa Molero y el resto de compañeras de Compromís" y reclamar "una movilización política, ciudadana y social para defender la democracia y apoyar a Mónica Oltra", haciendo un llamamiento a la participación en la calle y en las instituciones.