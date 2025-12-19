Intervenidas 2.700 plantas de marihuana en un chalé de lujo en Llíria y detiene a tres personas

LA POLICÍA NACIONAL INTERVIENE 2.700 PLANTAS DE MARIHUANA EN EL INTERIOR DE UN CHALÉ DE LUJO Y DETIENE A TRES PERSONAS - POLICÍA NACIONAL

VALÈNCIA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado varios cultivos indoor de marihuana en un chalé de lujo ubicado en una urbanización de la localidad valenciana de Llíria y han intervenido 2.704 plantas. La operación policial, desarrollada ayer por la mañana, ha culminado también con la detención de tres hombres, de entre 25 y 43 años, como presuntos autores de un delito contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico.

Las investigaciones por parte de los agentes de la Comisaría de Policía Nacional en Torrent se iniciaron el pasado mes de julio, tras tener conocimiento de que en un chalé de Llíria podría haber una plantación de marihuana, según ha informado la Jefatura en un comunicado.

Los policías comprobaron que las persianas del inmueble se encontraban bajadas, si bien se observaba una luz tenue propia de los focos empleados para el mantenimiento de este tipo de cultivos. Los investigadores identificaron al propietario de la plantación, un hombre que actualmente se encuentra cumpliendo condena en un centro penitenciario, en régimen de tercer grado, por hechos similares. Asimismo, comprobaron que en el interior de la vivienda había otro hombre encargado del cuidado de la plantación.

Finalmente, ayer por la mañana los agentes, previa autorización judicial, registraron el chalé y la vivienda habitual del principal investigado, situada en la localidad valenciana de Burjassot. En el inmueble de Llíria los policías localizaron varias plantaciones de marihuana, una de ellas subterránea y bunkerizada, a la que se accedía por una escalera oculta en un habitáculo.

En total, intervinieron 2.704 plantas con un peso de 606 kilos, así como material empleado para su cultivo, como numerosos focos con transformadores, ventiladores, aires acondicionados, filtros y botellas de fertilizante. En el momento del registro se encontraba en el interior del chalé el cuidador del cultivo, quien intentó huir a la carrera, siendo finalmente interceptado y detenido, según las mismas fuentes.

ENGANCHE ILEGAL EN UNA PARCELA COLINDANTE

Los agentes localizaron un enganche ilegal al fluido eléctrico en la parcela colindante al chalé de la plantación, comunicadas mediante una puerta, por lo que también arrestaron al propietario de la misma. Por otro lado, en el registro de la vivienda de Burjassot, los policías intervinieron 2.410 euros, una caja fuerte y un documento con anotaciones de diversas cantidades, presuntamente relacionadas con el tráfico de drogas.

Por todo ello, también detuvieron poco después al principal investigado. A los tres arrestados se les imputa un delito contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico. Dos de ellos han pasado a disposición judicial, mientras que el tercero ha quedado en libertad tras ser oído en declaración, una vez advertido de la obligación legal de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido.

Desde la Policía Nacional se recuerda la importancia de la colaboración ciudadana para erradicar la venta de droga al menudeo y se recuerda que cualquier persona puede comunicar información de forma anónima a través del correo electrónico antidroga@policia.es.