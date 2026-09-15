Investigado un hombre por conducir a 219 kilómetros por hora en la A-7 a su paso por Castalla

Archivo - Imagen de archivo de agentes de la Guardia Civil de Tráfico - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a un hombre de 34 años por conducir su coche a 219 kilómetros por hora en la autovía A-7 a su paso por Castalla (Alicante), es decir, que supuestamente casi duplicó la velocidad máxima permitida, que es de 120. Al presunto autor de estos hechos no le constan antecedentes de delitos contra la seguridad vial.

El suceso, del que ha informado el instituto armado este martes en un comunicado, ocurrió el pasado 10 de junio. A las 16.30 horas de esa jornada, agentes de la Agrupación de Tráfico del Destacamento de Alcoi estaban haciendo un control de velocidad en el kilómetro 469,400, en sentido València, de la citada vía.

Durante estas labores, detectaron un turismo que circulaba a 219 kilómetros por hora en un tramo limitado a 120. Los guardias dieron el alto al conductor unos kilómetros más adelante y fue investigado por un delito de exceso de velocidad, recogido en el artículo 379 del Código Penal.

Este puede conllevar penas de prisión de tres a seis meses, sanciones económicas de entre seis y 12 meses de multa o trabajos en beneficio de la comunidad entre 31 y 90 días y la privación del derecho a conducir vehículos a motor o ciclomotores entre uno y cuatro años.

Las diligencias, instruidas por el Destacamento de Tráfico de Alcoi y el Equipo de Investigación de Siniestros (EIS) de Alicante, se han remitido a la plaza 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ibi.