Investigan a dos trabajadores de telecomunicaciones por el robo de cable de telefonía en Xàbia

Cable de telefonía presuntamente robado - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a dos hombres de 23 y 49 años, trabajadores de empresas de telecomunicaciones, por su posible relación con el robo de cable de telefonía en la localidad de Xàbia (Alicante). Los agentes han recuperado cerca de 1.500 kilos de este material y relacionan a ambos investigados con su sustracción.

La investigación, desarrollada por el Equipo contra Robos en el Campo (ROCA) de Calp, se inició después de que una compañía del sector detectara la desaparición de más de 25 toneladas de cable durante una revisión periódica, ha indicado el instituto armado en un comunicado.

A partir de ese hallazgo, los agentes comenzaron las pesquisas para determinar el origen y destino de material sustraído. En el marco de estas actuaciones, el Equipo Roca hizo inspecciones en establecimientos dedicados al reciclaje y compra de metales, donde detectó cable de cobre cuya procedencia resultaba sospechosa.

Las pesquisas permitieron relacionar a esos dos empleados de empresas subcontratadas de telecomunicaciones con la sustracción de aproximadamente 1.500 kilos de cableado, que fue localizado y recuperado en estos establecimientos.

Los agentes pudieron determinar que los investigados presuntamente habrían aprovechado su actividad profesional y el acceso a las instalaciones de telecomunicaciones para sustraer el cableado y luego trasladarlo a locales de reciclaje.

Las actuaciones practicadas permitieron a los policías relacionar a ambos con la supuesta sustracción de cableado de telefonía en Xàbia. Las diligencias de ambos, investigados por hurto, se han remitido a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Dénia.