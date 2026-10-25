El IVC abre la convocatoria para inscribirse en el catálogo de 'Curts Comunitat Valenciana 2027'

Curts Comutitat Valenciana 2027 - GVA

VALÈNCIA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, a través del Institut Valencià de Cultura (IVC), ha abierto la convocatoria para participar en el primer volumen del catálogo 'Curts Comunitat Valenciana 2027', una iniciativa destinada a difundir la producción anual del cortometraje valenciano en festivales de cine nacionales e internacionales, así como en la industria audiovisual.

La convocatoria está dirigida a obras producidas o dirigidas en la Comunitat Valenciana finalizadas con posterioridad al 1 de febrero de 2026 y con una duración máxima de 30 minutos, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Asimismo, el plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 11 de noviembre a las 23.59 horas. La presentación de solicitudes deberá realizarse exclusivamente de forma telemática.

El Institut Valencià de Cultura edita cada año dos volúmenes del catálogo 'Curts Comunitat Valenciana'. El primero se publica en enero y el segundo, en junio. Cada volumen incluye un máximo de seis cortometrajes.

Además de la elaboración del catálogo, el IVC realiza las acciones de promoción de los cortometrajes seleccionados durante un periodo de doce meses, con el objetivo de facilitar su presencia en festivales, mercados y otros espacios profesionales vinculados al audiovisual.

Las bases de la convocatoria y el formulario de inscripción pueden consultarse en la página web del Institut Valencià de Cultura.