El IVC celebra el Día Mundial del Teatro en el Arniches de Alicante con ‘Feriantes’ de El Patio Teatro y el Centro Dramático Nacional - GVA

ALICANTE, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià de Cultura presenta en el Teatre Arniches, coincidiendo con la conmemoración esta semana del Día Mundial del Teatro, la obra 'Feriantes' de El Patio Teatro y el Centro Dramático Nacional, que podrá verse el viernes, 27 de marzo, a las 19.30 horas, precedida de una sesión del Club Arniches, a las 18.00 horas.

'Feriantes' es una obra de teatro documental de objetos y títeres que rinde homenaje a la vida nómada de las familias feriantes en España. Con un tono poético, la obra utiliza testimonios reales y elementos escenográficos simbólicos para revelar la dura realidad humana detrás de las atracciones, la música y las luces de feria, ha indicado la Generalitat en un comunicado.

La obra, que está recomendada a partir de 12 años, ha recibido numerosos premios entre los que destacan el premio al Mejor espectáculo de Teatro Documental en FETEN 2026 y el Premi Drac d'Or a la Mejor Escenografía en la Fira de Titelles de Lleida 2024.

El Patio Teatro, que ha presentado todos sus espectáculos en el Teatre Arniches, protagoniza además la segunda sesión de Club Arniches de la Temporada. Sus fundadores, Izaskun Fernández y Julián Sáenz López, con una intensa trayectoria y formación en diversas técnicas y disciplinas artísticas, mantendrán un encuentro con el público inscrito, en el que dialogarán sobre su trayectoria profesional y su proceso artístico y artesanal.