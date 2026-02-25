El IVC y el Escalante respaldan a los profesionales valencianos de artes escénicas en la feria Feten

El Institut Valencià de Cultura y Escalante respaldan a los profesionales valencianos de artes escénicas en la feria FETEN - GVA

VALÈNCIA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià de Cultura Arts Escèniques y Escalante Centre d'Arts Escèniques de la Diputació de València han organizado este miércoles en la feria de artes escénicas Feten un encuentro dedicado a las compañías valencianas.

En concreto, se trata de un espacio de intercambio y proyección, orientado a compartir el potencial creativo del tejido escénico valenciano e impulsar su presencia y reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional, ha indicado la Generalitat en un comunicado.

Feten, la Feria Internacional de Artes Escénicas para niños, niñas y familias de Gijón/Xixón, se ha consolidado, con 35 ediciones, como el principal punto de encuentro de los profesionales del sector infantil de las artes escénicas en España.

En esta edición de Feten, que se celebra del 21 al 27 de febrero de 2026, diversas compañías valencianas han sido seleccionadas para formar parte de la programación por la calidad, la innovación y la diversidad de sus propuestas. Estas son Spinish Circo, Escalante-Maquinant, Fàbrica de paraules, Marea Danza, Federico Menini y Al otro lado de la parcela.

Escalante Centre d'Arts Escèniques de la Diputació de València y el Institut Valencià de Cultura Arts Escèniques han querido acompañar y apoyar el trabajo de artistas y compañías, contribuyendo a reforzar la visibilidad de la creación valenciana en uno de los principales espacios de encuentro de los y las profesionales de las artes escénicas en España.

En el encuentro, celebrado en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, han participado la directora adjunta de Artes Escénicas del IVC, María José Mora; la directora y coordinadora artística de Escalante, Marylène Albentosa, así como compañías y distribuidoras presentes en la feria.

Cabe señalar que, a las compañías que participan este año en Feten se han sumado L'Horta Teatre, La Fam, Teatre de L'Abast, La Troupé Malabo, La Tròcola Circ, Hongaresa Teatre, La Ignorant y Col·lectiu. Además, han participado en el encuentro diez empresas distribuidoras valencianas.

El evento ha contado con la representación de una pieza una producción propia del Escalante, el musical de Infinito Teatro 'Tot eixirà malament (i serà perfecte)' que celebra la amistad, la autenticidad y la valentía de ser uno mismo.

Durante la jornada, María José Mora ha declarado: "Este es un encuentro fundamental entre compañías, distribuidoras, programadores, festivales y espacios escénicos y con él queremos acompañar y respaldar al tejido profesional valenciano, facilitar su proyección y reconocer el talento, la diversidad y la calidad que caracterizan a nuestras artes escénicas".

La directora y coordinadora artística de Escalante, Marylène Albentosa, ha destacado que para el proyecto teatral de la Diputació de València es "muy importante estar al lado de las compañías en encuentros especializados como Feten, que se ha consolidado como una cita clave de los profesionales de las artes escénicas dedicadas al sector infantil".

En este sentido, ha subrayado que es "fundamental reforzar a las compañías de teatro, danza, magia, circo, o multidisciplinares con sello valenciano". Asimismo, Marylène Albentosa ha recordado que "el Escalante apuesta cada temporada por el talento local presentando producciones propias".

Ambas instituciones han trabajado con la voluntad común de fortalecer, visibilizar e impulsar el sector cultural valenciano, ha remachado la administración autonómica.