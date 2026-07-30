El IX Laboratorio Ínsula Dramataria Josep Lluís Sirera contará con cuatro nuevos autores y autoras

La novena edición del Laboratorio de Dramaturgia Insula Dramataria Josep Lluís Sirera contará con la participación de cuatro autores valencianas - GVA

VALÈNCIA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià de Cultura (IVC) inicia la novena edición del Laboratorio de Dramaturgia Insula Dramataria Josep Lluis Sirera con la incorporación de cuatro nuevos autores y autoras valencianas, que se suman a los 37 profesionales que han participado en el proyecto desde su creación.

El IVC promueve anualmente este laboratorio con el propósito de fomentar el talento y la creación valenciana. Además de este programa, el Institut Valencià de Cultura organiza cada temporada otros dos proyectos de apoyo a la dramaturgia valenciana.

Por un lado, 'Inèdits', la iniciativa en la que se seleccionan tres textos que han recibido ayudas del IVC para promover su puesta en escena a través de ensayos y lecturas dramatizadas. Por otro lado, el Torneo de Dramaturgia reúne a ocho autores y autoras de la Comunitat Valenciana que compiten mediante lecturas dramatizadas de sus textos para alzarse con el título de campeón o campeona.

En esta edición, Julia Suay, Jacobo Julio Roger, Victoria Enguídanos y Vicent Francés han sido los dramaturgos y dramaturgas escogidos entre las 48 propuestas recibidas para desarrollar sus proyectos hasta el mes de noviembre.

El coordinador del proyecto, Paco Zarzoso, contará este año con el director de escena, docente y dramaturgo Víctor Sánchez Rodríguez como codirector. Durante este periodo, las autoras y autores combinarán el trabajo individual con reuniones conjuntas junto a los coordinadores.

El objetivo del laboratorio es estimular la escritura teatral mediante la creación de unas condiciones óptimas de trabajo, potenciar la dramaturgia valenciana contemporánea y combatir el aislamiento creativo de las autoras y autores dramáticos, integrando su escritura en un proceso de creación compartido.

Los proyectos podrán redactarse tanto en valenciano como en castellano. En esta ocasión, los trabajos girarán en torno al tema 'Fin y principio. Un umbral donde todo final contiene un principio, invitando desde la libertad creadora más absoluta a explorar la transformación, despedida y el volver a empezar'.

LECTURA DRAMATIZADA

Una vez finalizado el proceso de escritura, en diciembre de 2026 se celebrará una lectura dramatizada de los textos en el Teatre Rialto, abierta al público y a profesionales de las artes escénicas. A partir de este proceso y del intercambio con los asistentes, las autoras y autores podrán introducir las modificaciones que consideren oportunas antes de entregar la versión definitiva de sus textos a finales de año.