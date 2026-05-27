Jaleo reivindicará en València la presencia y la cultura frente "al dominio de la IA y las pantallas"

VALÈNCIA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Teatre El Musical (TEM) de València acoge, del 7 al 10 de julio, la duodécima edición de Jaleo, las Jornadas de Animación a la Lectura, la Escritura y la Observación, que, en esta ocasión, reivindican la presencia y la cultura frente al dominio de la IA y las pantallas.

Para Mar Benegas, poeta, Premio Cervantes Chico 2022 y directora de Jaleo, esta edición vuelve a reivindicar la cultura como un espacio comunitario y profundamente humano.

"Frente al avance desmedido de la IA, frente al exceso de las pantallas... en Jaleo ponemos en foco en la presencia y en la cultura, en lo que es humano, en esa vida que recoge desde la solidaridad con las compañías afectadas por la dana, a la presencia del cuerpo y lo teatral, los títeres, la poesía, las bibliotecas y el arte en entornos vulnerables. La cultura es una forma de resistencia y reflexión, pero también de alegría frente al sinsentido de máquinas y pantallas conquistando un territorio que no les pertenece: lo humano y lo vivo", asevera.

Así, durante cuatro días, València se convertirá en un espacio de encuentro para profesionales de la mediación lectora y para todas aquellas personas que, directa o indirectamente, participan en la promoción de la lectura: docentes, bibliotecarias, mediadoras, editoras, escritoras, ilustradoras, libreras y familias.

Las jornadas suponen una oportunidad para acercarse a diferentes modelos de actuación y a propuestas diversas vinculadas con la lectura, la escritura, la poesía, la ilustración, la biblioteca escolar, el teatro y la educación literaria.

Como en ediciones anteriores, el foro tendrá presentes los tres grandes vértices de la mediación lectora: escuelas, bibliotecas y familias. Por ello, la programación incorpora también actividades abiertas a la comunidad, entre ellas la ya clásica tarde familiar con la JAM de poesía infantil, en la que niños y niñas recitarán sus poemas preferidos.

La especialista en promoción de la lectura, pedagogía de la poesía y educación literaria, Andrea Villarrubia, será la encargada de inaugurar estas jornadas el martes 7 de julio con su conferencia 'La jaula se volvió pájaro', seguida de la obra de teatro 'Yo soy 451', inspirada en la célebre novela 'Fahrenheit 451' de Ray Bradbury, de la compañía valenciana de teatro contemporáneo La Teta Calva.

Tras el pistoletazo de salida, el miércoles 8 las jornadas continuarán con una programación de lujo. La ilustradora y autora de literatura infantil y juvenil Beatriz Martín Vidal inaugurará la mañana con su conferencia Enigma a ilustrar. A continuación, Ana Blanco, creadora de la plataforma Pequeideas, maestra, psicopedagoga y mediadora de lectura especializada en bibliotecas escolares nos compartirá experiencias concretas vinculadas al trabajo con libros, infancia y comunidad educativa en su conferencia Prácticas en la biblioteca de la escuela.

Tras un breve descanso, Pepa Merlo, doctora en Filología Española, profesora de Literatura y especialista en la Generación del 27 y literatura femenina del siglo XX, impartirá su conferencia Peces en la tierra. Generación del 27.

Por la tarde será el turno de los talleres, a cargo de los propios ponentes, con propuestas en torno a la poesía, la ilustración, la mediación, la escuela, la reseña y las bibliotecas. Uno de ellos se impartirá íntegramente en valenciano. Esta instancia está pensada para que los y las asistentes puedan llevar a la práctica los contenidos revisados en las conferencias.

El jueves 9 de julio arrancará con fuerza de la mano de Adolfo Córdova, reconocido escritor, investigador y mediador de lectura especializado en literatura infantil y juvenil, que nos visita desde México para compartir su conferencia Río, viento, cuerpo, duda... y poesía.

Seguirá con la mesa redonda Historias invisibles (mediación en contextos vulnerados), compuesta por Montse Pérez Rigol, bibliotecaria y documentalista en contextos penitenciarios; Estrella Jover, fotógrafa y docente especializada en imagen, memoria y procesos culturales; Beatriz Pérez, directora de Va de Cuentos, educadora social con menores en riesgo de exclusión social, en contextos de protección y reforma; y moderada por Silvia García Esteban, formadora, asesora en Salud Mental y discapacidad psicosocial.

El día continuará con la conferencia Más allá de la biblioteca, dictada por María Antonia Moreno Mulas, bibliotecaria, gestora cultural y docente especializada en fomento de la lectura y coordinación de clubes de lectura.

POESÍA INFANTIL

Por la tarde, tras una nueva tanda de talleres, tendrá lugar la siempre esperada JAM de poesía infantil, un espacio en el que niñas y niños se convierten en protagonistas al recitar sus poemas preferidos, sean propios o ajenos. Para cerrar este tercer día de Jaleo, la compañía La Negra presentará Nautilus, un espectáculo abierto a toda la comunidad.

Las jornadas se clausurarán el viernes 10 de julio con la ponencia Cuatrogatos y el complejo arte de recomendar libros, a cargo de la Fundación Cuatrogatos, institución con sede en Miami dedicada a la promoción de la lectura, el arte y la literatura; luego, se presenta la conferencia escénica El jardín de la alegría de la compañía de teatro Los Titiriteros de Binéfar, Premio Nacional de Teatro para la Infancia y la Juventud 2009 y Premio Nacional de Assitej 2025.

Para dar el cierre oficial de estos cuatro días de diálogo y pensamiento en torno a la mediación lectora, será Mar Benegas, poeta, Premio Cervantes Chico 2022 y directora de las jornadas, la encargada de impartir la conferencia final 7 Alicias salvajes. Cuatro días de conferencias, espectáculos y talleres orientados al intercambio y a la reflexión conjunta entre profesionales de la mediación lectora y todas las personas que, directa e indirectamente, son promotoras de la lectura, en un momento marcado por el debate sobre inteligencia artificial, autoría y creación artística.

Las jornadas están organizadas por El Sitio de las Palabras, con el patrocinio del Ministerio de Cultura y Deporte y la concejalía de Educación del Ajuntament de València y la colaboración de la concejalía de Acciò Cultural del Ajuntament de València. Cuentan también con la colaboración del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valencian, la Fundació FULL y la librería LEOLO. Y con la colaboración de Acción Cultural Española (AC/E) gracias a su Programa para la Internacionalización de la Cultura Española (PICE)