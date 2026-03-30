Un jefe de bomberos dice a la jueza de dana que el Riu Sec sobre el puente de Carlet estaba desbordado a las 12.45 horas

Archivo - Visita a la reconstrucción del puente sobre el río Magro que colapsó en Carlet - DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El jefe de la unidad de Alzira de los bomberos forestales, con base en Carcaixent, ha declarado hoy ante la jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024 que el Riu Sec sobre el puente de Carlet estaba "ya" desbordado a las 12.45 horas de esa jornada: "No podíamos medir la escala porque no se veía. Estaba ya desbordado", ha dicho.

Así se ha pronunciado este testigo en su declaración ante la jueza de Catarroja que investiga la dana, que ha dejado 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia. En el procedimiento hay dos investigados: la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su exnúmero dos Emilio Argüeso.

El testigo, quien ha aportado un informe de los movimientos y actuaciones del 29 de octubre, ha explicado que comenzaron la jornada a las 9.30 horas, en el horario habitual, y que trabajan con órdenes del Consorcio de Bomberos de Valencia.

Sobre las 11.30 horas, el Consorcio les activó para un achique de agua en Alzira pero a mitad camino les hicieron volver a base porque no hacía falta hacer el servicio. Un poco más tarde, a las 12.45 horas, se les volvió a movilizar para revisar el nivel de agua en el puente de Carlet. Ha aclarado en este punto que a ellos nunca les mandaron a vigilar caudales del Magro, sino el Riu Sec.

Los efectivos se trasladaron hasta el lugar indicado y no pudieron ver la escala porque "ya estaba inundado". Ese río, ha añadido, "siempre está seco pero ese día estaba lleno. Desde el puente de Carlet a Benimodo ya había desbordado", ha añadido.

Y ha apostillado: "Aguas abajo del cauce había un camión metido en el agua y el camionero no estaba. Eran las 13.45 horas. Esto se comunicó a Coordinación y al Consorcio". Seguidamente los efectivos siguieron revisando el nivel del agua pero seguían sin poder medir la escala porque no se veía. "Estaba ya sobrepasado", ha reiterado.

Ha explicado que le llamó el director general sobre las 14 horas y le contó lo del camión. Él le comunicó que iba Prada a Carlet y le comentó que si podían ir a por ella, que estaba también el secretario autonómico.

El testigo ha indicado que fueron entonces al Ayuntamiento de Carlet, sobre las 14.50 horas, donde estaba Pradas. Le trasladó la situación y le comentó lo del camión y que no habían encontrado al conductor, ha expuesto.

Le advirtió --ha dicho-- que el río iba muy fuerte y que podría haber problemas aguas abajo, donde desembocaba el río Magro. "Este río lo vimos con la consellera", ha dicho, para agregar que, además, fue con ellos un jefe de prensa con una cámara y les estuvieron grabando en el puente. "Lo de que vino a hacerse fotos con nosotros, el día no estaba para hacerse fotos. No era momento para fotos, como se ha dicho", ha agregado.

Luego fueron al puente del río Magro, en Carlet, y "estaba muy lleno, con mucho nivel". A la vuelta, en el coche, le llamaron a Pradas --desconoce quién-- y comentaba que por Utiel se estaba complicando la cosa. "Desde el coche ella movilizó todo lo que había disponible para la zona de Utiel". Esto fue sobre las 15 horas. Después dijo que se iba al Cecopi.

NIÑOS PIDEN AYUDA

A las 18.30 horas la Centra les retiró de Carlet y a la entrada de Alcúdia el río Magro ya estaba desbordado. "El agua había llegado al polígono y no se podía pasar. Desde un chalet nos llamaron unos niños pidiendo ayuda, nos dijeron que estaban en piso alto y les dijimos que se quedaran porque no era posible sacarlos y en alto estaban seguros", ha reproducido.

En ese momento contestaron a sus jefes que no volverían a base y que se quedarían a ayudar, a lo que les dieron el "OK". "Fuimos a Alcudia y empezamos a llevar a gente a sus casas. El agua en Alcudia ya iba por las calles. Yo comuniqué que aguas abajo podía haber muchos problemas. La única unidad de bomberos forestales movilizados era la mía, la de Alzira", ha detallado.