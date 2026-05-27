Joaquín Homs crea para Hábitat València un "hotel universal" como una nueva manera de habitar más sensorial y sostenible

Una imagen del proyecto - FERIA VALÈNCIA

VALÈNCIA 27 May. (EUROPA PRESS) -

Feria Hábitat València 2026 volverá a crear un escenario experiencial en torno al diseño, la arquitectura y las nuevas formas de habitar con la puesta en marcha de una nueva edición de 'Hotel Hábitat 2026', el gran proyecto conceptual e inmersivo de la próxima edición y que este año estará liderado por el reconocido arquitecto mexicano Joaquín Homs.

Lejos de concebirse como un simple espacio expositivo, Hotel Hábitat 2026 nace como una reflexión arquitectónica y emocional sobre el acto contemporáneo de habitar. El proyecto plantea la creación de un "hotel universal, un lugar capaz de pertenecer simultáneamente al mar, la montaña, el desierto o la ciudad y donde confluyen distintas culturas, paisajes y maneras de entender la vida contemporánea", según apuntan desde el estudio de Homs.

Inspirado en la idea ancestral del "ombligo del mundo" --el punto simbólico donde convergen cielo, tierra e inframundo en numerosas cosmologías antiguas-- Joaquín Homs construye un espacio concebido como centro de conexión, equilibrio y conciencia. Un lugar donde la arquitectura deja de ser únicamente forma para convertirse en experiencia sensorial y emocional, ha explicado Hábitat València en un comunicado.

Con una superficie de cerca de 550 metros cuadrados, el proyecto ofrecerá "una visión de 360 grados sobre una nueva manera de habitar: más consciente, más humana y profundamente conectada con el entorno". El visitante será invitado a recorrer el espacio desde los sentidos; a escuchar, tocar, observar y percibir la arquitectura desde la emoción y no solo desde la estética.

La iniciativa supone además la consolidación internacional del proyecto Hotel Hábitat, que tras las propuestas desarrolladas por Héctor Ruiz en 2024 y Tomás Alía en 2025, evoluciona ahora hacia una mirada global sobre las nuevas formas de vivir, sentir y habitar los espacios.

PROPUESTA SENSORIAL

La propuesta arquitectónica se desarrollará a partir de una gran atmósfera blanca intervenida por materiales naturales, texturas minerales, arenas y maderas en tonos cálidos y orgánicos. La continuidad espacial, la escala humana y la honestidad material marcarán el recorrido de una instalación concebida desde la calma y la contemplación.

En el corazón del pabellón, un estanque y un jardín central actuarán como núcleo emocional y respiración interior del proyecto, generando un oasis de serenidad dentro del dinamismo ferial. Sobre este paisaje emergerá además un gran elemento vertical en azul cobalto, concebido como símbolo visual y espiritual de conexión entre la tierra y el cielo.

Uno de los elementos más impactantes del recorrido será un gran muro construido con bloques de paja natural. Más allá de su potencia escultórica, esta intervención busca "activar la memoria sensorial del visitante a través de la textura, el aroma y la calidez del material". La paja se convierte así en una declaración arquitectónica sobre "sostenibilidad, honestidad material y recuperación de técnicas y materias primas ancestrales".

UN PROYECTO CORAL CON LAS MEJORES FIRMAS

Hotel Hábitat 2026 reunirá además diferentes ambientes y estancias ideadas por destacados estudios de interiorismo y diseñadores de prestigio, todos ellos equipados con propuestas de firmas líderes del hábitat 'made in Spain' con fuerte proyección internacional.

El resultado será "un gran proyecto coral donde arquitectura, interiorismo, mobiliario, iluminación, materiales y diseño dialogarán en torno a una misma idea: redefinir cómo queremos habitar el presente y el futuro".

El proyecto ocupará una ubicación estratégica en el Pabellón 6 de Feria Valencia, junto a la nueva iniciativa 360 by Cevisama y Salón nude 2026, con acceso directo desde el Foro Norte y conectado con toda la oferta de Hábitat, Textilhogar y Espacio Cocina SICI 2026. Una posición privilegiada para un proyecto llamado a convertirse en uno de los grandes iconos experienciales de la edición 2026.

JOAQUÍN HOMS, DEL CIRCO DEL SOL A LA RIVIERA MAYA

Joaquín Homs es un arquitecto y diseñador mexicano con más de 42 años de trayectoria internacional en arquitectura, interiorismo y diseño contemporáneo. Formado en la Universidad de Guadalajara, ha desarrollado más de 1.500 proyectos residenciales, turísticos y corporativos para grandes grupos como Grupo Vidanta y Grupo Mayan en destinos como Riviera Maya, Los Cabos, Cancún o Punta de Mita.

Su trabajo se caracteriza por crear espacios sensoriales y emocionalmente conectados con el entorno, donde arquitectura, paisaje, luz y materialidad dialogan para generar experiencias únicas. Entre sus proyectos más destacados figura el diseño conceptual de interiores del primer teatro permanente de Cirque du Soleil fuera de Canadá, desarrollado para Vidanta en Riviera Maya.

Además, ha desarrollado una reconocida línea de diseño de mobiliario internacional junto a Point 1920 y ha participado en proyectos y pabellones para la Feria del Mueble de Milán.

Su trayectoria ha sido reconocida en diferentes plataformas y publicaciones internacionales de arquitectura y diseño en Europa y Estados Unidos. Actualmente dirige su estudio en Guadalajara (México), desde donde continúa explorando nuevas formas de habitar a través de una arquitectura basada en la emoción, la experiencia y la conexión humana con el espacio.

Feria Valencia acogerá del 28 de septiembre al 1 de octubre de 2026 la celebración conjunta de Feria Hábitat València, junto a Textilhogar, Espacio Cocina SICI y la nueva iniciativa 360 by Cevisama. Se trata de un gran evento integral y multisectorial en torno a sectores relacionados con el hábitat y con gran poder de convocatoria internacional en perfiles como gran distribución y operadores del sector contract. Esta iniciativa prevé superar más de 110.000 m2 de superficie expositiva con cerca de 1500 firmas y marcas expositoras.