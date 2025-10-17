Jordi Sierra i Fabra abre los encuentros literarios del ciclo 'Con todas las letras' del IAC

Archivo - Sede del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert (IAC), en una imagen de archivo - DIPUTACIÓN DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ciclo 'Con todas las letras' convocará entre la próxima semana y el 12 de noviembre en la sala de exposiciones del Palacio Provincial a tres "destacados" autores de la mano del Departamento de Humanidades del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert (IAC). La propuesta la inaugurará el escritor Jordi Sierra i Fabra el próximo viernes, a quien seguirán Juan José Millás y Sergio del Molino.

La literatura es "una de las artes con más proyección en la ciudadanía" y se ha convertido en "una de las disciplinas más destacadas dentro de la actividad del Instituto Gil-Albert", según ha valorado la Diputación de Alicante en un comunicado.

En esta línea, el diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha señalado que desde la institución provincial se considera "imprescindible" generar espacios para "la promoción de esta disciplina creativa" y ha aseverado que "se respalda con ilusión estos encuentros con el fin de acercar a escritores de reconocido prestigio al público alicantino".

Estas jornadas están concebidas como "un diálogo entre el escritor y el moderador con intervenciones del público", que se convierte en "parte activa y fundamental para el desarrollo del encuentro sobre la carrera y trayectoria literaria del invitado". Será necesaria la inscripción previa para asistir como público.

AUTORES

Con más de 500 obras publicadas, Sierra i Fabra superó en 2022 los 15 millones de libros vendidos y ha recibido más de 50 premios nacionales e internacionales, como el Nacional de Literatura Infantil y Juvenil de las Letras Españolas, el Cervantes Chico, el Lazarillo o la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

Por su parte, Millás es "uno de los escritores más reconocidos del país" y participará en el ciclo el 29 de octubre. Acaba de publicar 'Ese imbécil va a escribir una novela' y con sus obras, traducidas a más de 20 lenguas, ha ganado algunos de los "principales" premios literarios.

Además, es colaborador habitual del diario 'El País', donde sus columnas y artículos "destacan por la sutileza, la ironía y la originalidad para tratar los temas de actualidad", así como por su "compromiso social".

También ha sido galardonado, por su labor como periodista, con los premios Mariano de Cavia, Miguel Delibes, Francisco Cerecedo, Vázquez Montalbán y Don Quijote y con el Premi de les Lletres 2022 de la Generalitat Valenciana.

Del Molino, que ganó el Premio Alfaguara de Novela 2024 por 'Los alemanes', es autor de dos ensayos narrativos "cruciales" sobre la despoblación y "la idea de país". Además, se ha alzado con los premios Ojo Crítico y Tigre Juan con 'La hora violeta' y con el Premio Espasa gracias a 'Lugares fuera de sitio'.