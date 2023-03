Juan Roig cree que Ferrovial está "ejerciendo un derecho" pero le gustaría que instalase su sede en Valencia

El presidente de Mercadona, Juan Roig (c), a su llegada a una rueda de prensa para informar sobre la situación actual y futura de los cinco Componentes de Mercadona,

El presidente de Mercadona, Juan Roig (c), a su llegada a una rueda de prensa para informar sobre la situación actual y futura de los cinco Componentes de Mercadona, - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Mercadona, Juan Roig, ha evitado "juzgar" la decisión de Ferrovial de trasladar su sede a Países Bajos y que la empresa "está ejerciendo su derecho", aunque ha comentado que "lo que más le gustaría" es que "pusiera su sede en Valencia".

De hecho, ha afirmado que a él lo que le gustaría "es que todas las empresas del mundo", entre ellas Google, "estuvieran en España" e instalasen en el país su sede central, "a ser posible en la Comunitat Valenciana", ha manifestado este martes, a preguntas de los medios, durante la rueda de prensa anual en la que ha expuesto los resultados económicos de Mercadona.

"Mercadona está en Valencia y va a estar muchos, muchos años", ha asegurado el empresario, que asegura que "no piensa" mover la sede social.

No obstante, Roig ha señalado que "las reglas del juego" en la Unión Europea permiten la libre circulación para trabajadores, mercancías y empresas". "Si esas son las reglas del juego... no entro en el fondo" porque "no tengo conocimientos" del negocio concreto de Ferrovial, pero "ellos están ejerciendo un derecho".

"A mí me gustaría que Ferrovial pusiera la sede en Valencia, es lo que más me gustaría" y que también Ford instale sus oficinas centrales aquí, ha concluido.