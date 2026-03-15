El juez decreta prisión provisional para la mujer detenida en Chiva por quemar presuntamente a su marido

Domicilio en el que una mujer ha rociado con líquido inflamable a su marido en Chiva - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El titular de la Plaza 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Requena ha decretado este domingo el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, de la mujer detenida por, presuntamente, herir gravemente a su pareja después de prenderle fuego.

La mujer queda así investigada en una causa abierta por delito de asesinato u homicidio en grado de tentativa, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Además, el magistrado, que está en funciones de guardia, ha acordado deducir testimonio de esta causa para abrir otras diligencias en la que se investiguen posibles delitos de malos tratos en el ámbito de la violencia de género por parte del hombre hacia su compañera sentimental, ante las manifestaciones de ésta, entre otros indicios, aunque no constan en los registros denuncias previas en esta materia.

La mujer, que detenida en madrugada del viernes tras supuestamente prender fuego a su marido en el domicilio familiar de la localidad valenciana de Chiva, trasladó a una agente de Policía Local que sufría malos tratos, tanto físicos como psicológicos, y que actuó así tras una discusión que le hizo perder la cabeza.

La mujer, de 48 años, fue arrestada por rociar presuntamente a su pareja, de 49, con un líquido inflamable mientras dormía, sobre las 2 o las 3 horas. El hombre se encuentra grave en la Unidad de Quemados del Hospital Universitari La Fe de València.