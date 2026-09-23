El juez envía a prisión al cuarto detenido por el tiroteo mortal de l'Alquerieta

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VALÈNCIA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Plaza número 6 de la Sección Civil y de Instrucción de Alzira (Valencia) ha acordado este miércoles la prisión provisional, comunicada y sin fianza para el cuarto detenido por el tiroteo mortal ocurrido el domingo de madrugada en el barrio de l'Alquerieta, sobre el que este martes prorrogó su detención por motivos de salud.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el detenido queda investigado en una causa abierta por los delitos de homicidio y tenencia ilícita de armas. En el tiroteo entre dos clanes enfrentados murió un hombre de 56 años.

Entre ayer y hoy, el magistrado ha recibido a cinco detenidos en relación con estas diligencias. Respecto de cuatro de ellos ha acordado la prisión provisional mientras que el quinto ha quedado en libertad con obligación de comparecencia periódica ante el Juzgado.

Además de la víctima mortal, otras tres personas resultaron heridas y detenidas: una de ellas precisó de intervención quirúrgica --que es el cuarto arrestado que ya ha entrado en prisión-- y otras dos que recibieron el alta el mismo domingo.

El Grupo de Homicidios de la Brigada Policial y agentes de la Científica se hicieron cargo de la investigación, en la que se detuvo inicialmente a cuatro hombres, todos ellos miembros de una misma familia y ya en prisión, mientras que el fallecido pertenecía a otra. El martes se detuvo a una quinta persona que fue el que quedó en libertad con medidas cautelares.