Un juez rechaza la petición de la empresa de los depósitos de Alicante sobre suspender la denegación de licencia de obra

Archivo - Puerto de Alicante - AUTORIDAD PORTUARIA DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El titular de la plaza 3 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Alicante ha rechazado la petición de medidas cautelares solicitadas por la mercantil XC Business 90 SL, que pretende instalar macrodepósitos de combustible en el puerto de la capital alicantina, para suspender la denegación de licencia de obra mayor, que acordó el Ayuntamiento en un decreto el pasado octubre, por lo que dicha denegación se mantiene.

Así lo ha indicado el consistorio este viernes en un comunicado, en el que celebra que el juzgado haya "dado la razón" a la administración local en un auto en el que desestima que "quede sin efecto la denegación" de esa licencia.

"La mercantil, que ha recurrido el decreto de denegación de la licencia, pidió además como medida cautelar que se suspendiese la ejecución de este decreto mientras se resolvía el contencioso-administrativo interpuesto, lo que le hubiese permitido comenzar las obras", agregan fuentes municipales.

El Ayuntamiento ha recordado que emitió en octubre de 2025 un decreto de denegación de la licencia de obra mayor solicitada por la mercantil XC Business 90 SL, para el centro de distribución de combustibles y carburantes petrolíferos proyectado en el muelle 19 del puerto.

Y recalca que entonces alegó, por un lado, que "la mercantil no ha aportado al expediente la preceptiva autorización al proyecto de obra que ha de emitir la Autoridad Portuaria" y, por otro, que "el proyecto de obras que presentó" ante el consistorio "no coincide con la superficie cedida por el concesionario y certificada" por la institución portuaria y "no se ajusta a la normativa del Plan Especial del Puerto". Este decreto es el que se ha recurrido por parte de la mercantil y para el que se solicitaban las medidas cautelares desestimadas.

Sin embargo, ahora, en su auto de desestimación de estas medidas cautelares, el magistrado argumenta que "lo que la parte recurrente realmente está solicitando es que le sea concedida una medida cautelar de contenido positivo", es decir, "que sea el propio juzgado quien conceda de manera provisional una licencia urbanística que ha sido denegada (expresamente y por una vez) por la administración", detallan desde el consistorio.

"INVALIDARÍA LA ACTUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN"

Según señala el Ayuntamiento, el juez añade que, "en materia de urbanismo", y en un caso como este, "en el que la resolución recurrida tiene un sentido claramente negativo, es necesario señalar que la adopción de medidas positivas ha de ser necesariamente restrictiva, siendo solo admisible en excepcionalísimas ocasiones, precisamente porque su concesión implicaría obtener precisamente aquello que la administración pública ha denegado presuntamente, por considerar que no se tiene derecho a ello, agravándose la situación en una materia como el urbanismo, en la que la concesión de una eventual medida cautelar positiva supondría la adquisición de un nuevo 'status' jurídico que invalidaría sin más la actuación de la administración anticipando, a su vez, una resolución sobre el fondo del asunto, lo que, por su parte, tiene difícil encaje en un procedimiento cautelar como el presente".

Advierte, además, de que con una petición de este tipo "se corre el riesgo de convertir a los juzgados en una nueva ventanilla de la administración" y "a los jueces en administradores, función que constitucionalmente no puede pretenderse".

En el presente caso, prosigue el auto, "ninguna circunstancia cualificada o excepcional se ha puesto de manifiesto por el recurrente para fundamentar su petición de medida cautelar de contenido positivo", concreta el Ayuntamiento.

Por tanto, procede a "desestimar la solicitud de medida cautelar pretendida por la parte actora", así como "mantener la plena ejecutoriedad del acto administrativo impugnado". Asimismo, impone el pago de las costas a la mercantil.

ALCALDE: "NO QUEREMOS MACRODEPÓSITOS"

Tras conocerse la noticia, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha resaltado que los tribunales "dan la razón" al consistorio "en un asunto que cae por su propio peso, ya que, tal y como señala el auto judicial, resulta inconcebible que unas medidas cautelares concedan, 'de facto', una licencia denegada expresamente por el Ayuntamiento".

"El Ayuntamiento tiene razón y vamos a seguir defendiendo la denegación de la licencia de obra mayor porque estamos cargados de razón, no queremos los macrodepósitos en el puerto y vamos a pelear hasta el último aliento", ha destacado el primer edil.

Y ha añadido: "Seremos contundentes a la hora de aplicar la normativa urbanística para evitar que se instalen si no cumplen con las mínimas garantías exigibles, como es el caso".