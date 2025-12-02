La jueza de la dana incorpora a la causa dos vídeos de la llegada de Carlos Mazón al Cecopi el 29O

Captura de pantalla del video de la llegada de Mazón al Cecopi- VIDEO UNIDO A LA CAUSA DE LA DANA

VALÈNCIA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la gestión de la dana ha incorporado a la causa dos videos de la llegada del ya 'expresident' de la Generalitat, Carlos Mazón, al Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana y al edificio donde estaba constituido el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) a última hora de la tarde del 29 de octubre, a las 20.28 horas.

La Conselleria de Emergencias, en respuesta a un oficio de la magistrada del pasado 21 de noviembre de 2025, ha adjuntado dos videos que muestran esa llegada y que, a través de una diligencia de ordenación de la Letrada de la Administración de Justicia, han quedado unidos al procedimiento.

En uno de ellos, de 1:04 minutos, se ve la parte exterior del CCE y la llegada de los dos vehículos de la comitiva de Presidencia, el primero de ellos ocupado por Mazón y asesores, y cómo se detienen los coches en esa zona del recinto. El segundo, de 20 segundos, muestra el acceso al edificio del Cecopi de Mazón acompañado por varios asesores y cómo saluda a su entrada al personal de recepción, según las imágenes a las que ha tenido acceso Europa Press.

"POR PRECAUCIÓN"

Ante la jueza de la dana ha declarado este martes como testigo un coordinador de prevención de Emergencias que ha asegurado que fue él quien extrajo las imágenes de la llegada del 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón al Cecopi el 29 de octubre de 2024 y que decidió conservarlas, más allá del mes que se deben mantener por ley, "por precaución" y "por su relevancia".

Así lo ha asegurado el testigo, que desde enero de 2023 es responsable de seguridad física e infraestructuras del Centro de Coordinación de Emergencias, una tarea que incluye las cámaras de seguridad del recinto. El funcionario es el que ha aportado a la causa las imágenes de la llegada de Mazón al CCE: a las 20.26 horas entrada al recinto, en el que hay un recorrido de 75 metros hasta el edificio del Cecopi, donde accedió a las 20.28, según ha podido saber Europa Press del contenido de su declaración.

En la comparecencia ha detallado que decidió proponer al subdirector general de Emergencias --Jorge Suárez-- mantener esas imágenes, de las que hay más, "por precaución y por la relevancia" ya que acudían también varias autoridades como, por ejemplo, los Reyes. De hecho, ha subrayado que no recibieron instrucciones de la Generalitat para preservarlas, sino que fue una decisión de Suárez y suya propia.

El testigo ha señalado que la decisión de mantener o preservar las imágenes tiene que darse antes de los 30 días y se decantaron por mantener ciertas imágenes en la semana siguiente a la presencia de los monarcas en el CEE. El resto, una vez transcurridos los 30 días, se eliminaron.