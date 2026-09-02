La jueza de València remite a Amposta a la pareja detenida por la presunta desaparición de su bebé

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VALÈNCIA/TARRAGONA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La magistrada de guardia de incidencias de Valencia --de la plaza 10 de Instrucción-- ha ordenado este miércoles por la tarde que la pareja detenida en relación con la presunta desaparición de su bebé sea finalmente conducida, para su puesta a disposición en los próximos días, ante el juez encargado del caso, titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Amposta (Tarragona).

Este juzgado fue el que emitió en su momento la orden de búsqueda y detención contra ambos sospechosos, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. La pareja ha sido puesta esta misma tarde a disposición judicial tras ser detenida esta mañana en la Estación del Norte de València, aunque la jueza ha acordado su traslado a Amposta, donde se investigan los hechos.

Agentes de la Policía Nacional han arrestado sobre las 8.35 horas a la pareja por el presunto homicidio de una bebé en Santa Bàrbara (Tarragona), ha adelantado 'Levante' y han confirmado fuentes policiales a Europa Press.

Les han detenido al recibir una requisitoria judicial del tribunal de instancia de Amposta (Tarragona), que tiene una causa abierta tras la denuncia de la desaparición de una bebé, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en un comunicado.

Según el citado medio, la denuncia la realizó el abuelo paterno de la bebé, que aseguró ante la policía que su nuera le había comunicado el fallecimiento de la bebé y la había enterrado en casa en una caja de cartón.

Tanto la Policía Nacional como los Mossos d'Esquadra buscan confirmar si existe la bebé cuya desaparición se ha denunciado, puesto que el abuelo nunca la conoció, mientras que sí había conocido anteriormente a los otros cinco hijos de los detenidos.

La investigación del caso la llevan los Mossos d'Esquadra y la causa en el tribunal de instancia de Amposta ha sido declarada secreta.