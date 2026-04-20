Juristes se concentra ante Les Corts este viernes, víspera del 25A, contra la "inacción" para recuperar el derecho civil - JURISTES VALENCIANS

VALÈNCIA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La asociación Juristes Valencians ha convocado una concentración este viernes 24, víspera del 319 aniversario de la Batalla de Almansa, ante Les Corts a partir de las 18.30 horas con el objetivo de denunciar el riesgo de que fracase una iniciativa de carácter ciudadano como la recuperación del derecho civil valenciano "debido a la inacción del Grupo Parlamentario Popular".

Además, exige un compromiso "firme e inexcusable" por parte de PSOE, PP y Compromís-Sumar para que la reforma constitucional que permita recuperar el derecho civil valenciano esté aprobada tanto en el Congreso como en el Senado antes del próximo 27 de julio, fecha en la que se cumple el 750 aniversario del fallecimiento de Jaume I.

El derecho civil valenciano se aplicó entre 2008 y 2016, pero el Tribunal Constitucional (TC) anuló varias leyes como la de régimen económico matrimonial parejas de hecho y relaciones familiares, al considerar que la Generalitat se extralimitó en sus competencias. Cuatro años después, en 2020, Les Corts aprobaron una propuesta de reforma de la Constitución para recuperar el derecho civil, sin que se haya avanzado en ella desde entonces. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, envió el pasado octubre una carta al parlamento valenciano para que elija a los tres diputados que deben defender la reforma en la Cámara Baja, sin que se haya avanzado desde entonces al respecto.

Desde el grupo del PP en Les Corts han insistido en las últimas semanas en negarse a apoyar la posibilidad de reformar la Constitución para recuperar el derecho civil, ya que consideran que detrás de este proceso habría partidos que podrían "colar" otras cuestiones. También han indicado que "hay varios expertos que opinan que hay otras vías y otras alternativas para poder legislar en la Comunitat Valenciana en materia de derecho civil".

En un comunicado, Juristes señala que el próximo miércoles 22 se aprueba definitivamente en el Senado, "con el impulso de PP y PSOE", la reforma constitucional para dotar de senador propio a Formentera. Ante este hecho, compara el diferente trato otorgado por el Partido Popular a esta reforma frente a la planteada por Les Corts en materia de derecho civil valenciano.

Denuncia que, tras más de seis meses, el grupo del PP en Les Corts no ha llevado al pleno del parlamento valenciano la elección de la delegación de diputados encargados de defender ante el Congreso la propuesta de reforma constitucional para recuperar el derecho civil, iniciativa impulsada por PPCV, PSPV y Compromís, entre otras fuerzas parlamentarias, en febrero de 2020.

El presidente de la asociación, José Ramón Chirivella, insta al síndic del PP, Nando Pastor, a "traducir en hechos" sus declaraciones favorables a la competencia en derecho civil recogida en el Estatut d'Autonomia, "lo que necesariamente pasa por elegir la terna de diputados defensores de que Les Corts aprueben leyes civiles modernas, como tienen Galicia, Aragón, Baleares, Navarra, Cataluña y el País Vasco, en algunos casos con mucha menor justificación histórica".

"La sociedad valenciana tiene prisa por dejar de ser discriminada y de ser tratada como ciudadanos de segunda categoría --reivindica--. Nadie entiende esta demora de medio año en un momento decisivo para recuperar derechos civiles fundamentales para más de cinco millones de valencianos".

Entre estos derechos destacan aspectos clave del derecho de familia --el régimen económico matrimonial de separación de bienes, la custodia compartida o las uniones de hecho--, así como la posibilidad de disponer de un derecho de sucesiones propio, similar al existente en otras comunidades forales, que favorezca la continuidad de empresas familiares y explotaciones agrarias.

FALTA DE ACTOS PARA CONMEMORAR EL AUTOGOBIERNO

Paralelamente, Juristes Valencians vuelve a mostrar su preocupación por la ausencia de iniciativas institucionales para conmemorar el vigésimo aniversario de la reforma del Estatut d'Autonomía de 2006, así como el 25 de Abril.

Emplaza así al PPCV, PSPV y a Compromís a reforzar el autogobierno valenciano mediante actos vinculados al Año Jaume I que "pongan en valor la creación del Reino de Valencia y su singularidad histórica y jurídica, estrechamente ligada a su sistema normativo propio, els Furs".

Para la plataforma, la mejor forma de honrar la figura de Jaume I en el 750 aniversario de su fallecimiento en tierras valencianas es lograr la restitución efectiva de la capacidad legislativa civil valenciana, que tras casi 45 años de vigencia del Estatut todavía no ha sido restituida. Reitera la exigencia de un compromiso político claro para que la reforma constitucional esté plenamente aprobada en el Congreso y Senado antes del próximo 27 de julio, algo que ve "temporalmente factible a la vista de las prisas con que se ha abordado la reforma constitucional para dotar de senador a Formentera".