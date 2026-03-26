Laura Pausini, Bad Gyal y el espectáculo WOW FC, platos fuertes de abril en el Roig Arena

La artista Bad Gyal durante un concierto en el Palau Sant Jordi - Lorena Sopêna - Europa Press

VALÈNCIA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Roig Arena de València encara abril con una completa agenda de conciertos y eventos de entretenimiento, en la que destacan los conciertos de Laura Pausini y Bad Gyal y el espectáculo WOW FC.

La programación del próximo mes en el recinto multiusos arrancará el 2 de abril con la actuación de María Arnal. La artista catalana, una de las voces más innovadoras de la música contemporánea, presentará en la sala Auditorio Roig Arena 'AMA', su primer trabajo en solitario: un álbum experimental donde explora nuevos territorios sonoros.

Dos días después, el 4 de abril, llegará el turno de Laura Pausini. Este concierto será una de las primeras fechas de su gira 'Yo Canto World Tour 2026/2027' con la que la italiana regresa a los escenarios. Repasará los grandes éxitos de su carrera y presentará los temas de su nuevo álbum 'Yo canto 2'.

El 8 de abril, la legendaria banda rusa DDT, una de las formaciones más influyentes del rock en Europa del Este, ofrecerá en la sala Auditorio Roig Arena una propuesta que combina música electrizante, letras profundamente poéticas y mensajes sociales de gran impacto.

Fernandocosta, rapero ibicenco y referente del rap nacional, ofrecerá el 10 de abril un concierto en la sala Auditorio Roig Arena que pondrá el foco en su sonido experimental y en su visión cruda y honesta del barrio.

Al día siguiente, el 11 de abril, el recinto se transformará en el epicentro de las artes marciales mixtas con WOW FC, una cita que reunirá a destacados luchadores valencianos y de la escena nacional.

LOS DELINQÜENTES Y DANI FERNÁNDEZ

Ya el 17 de abril, los Delinqüentes celebrarán en Roig Arena el 25 aniversario de su debut con 'El sentimiento garrapatero que nos traen las flores'. Interpretarán el álbum completo, además de himnos como 'La primavera trompetera', 'A la luz del Lorenzo' o 'El aire de la calle', en su esperado regreso a los escenarios tras 15 años.

El 17 y el 18 de abril, el rapero Grecas protagonizará dos conciertos consecutivos en la sala Auditorio Roig Arena, donde presentará su proyecto más reciente, 'Escrito en la M-30'. El público podrá disfrutar tanto de los nuevos temas como de canciones que lo han situado como una de las promesas más firmes de la música urbana nacional.

Dani Fernández, tras agotar entradas en su anterior actuación en el recinto, regresará al Roig Arena el 18 de abril con el segundo concierto de 'La Insurrección Tour', en el que repasará los grandes éxitos de su carrera antes de tomarse un descanso temporal de los escenarios.

Un día después, el 19 de abril, el cantante argentino Diego Torres se estrenará en la sala Auditorio Roig Arena para interpretar los temas de su nuevo álbum, 'Mi Norte & Mi Sur', un trabajo en el que el explora nuevos sonidos sin renunciar a la calidez y al sello melódico que han caracterizado sus más de tres décadas de carrera.

Entre las últimas actuaciones del mes, el 24 de abril será el turno de Bad Gyal. La estrella catalana, una de las figuras más influyentes de la música urbana, aterrizará en el recinto valenciano para presentar 'Más Cara"' su nuevo proyecto discográfico que continúa la estela de su exitoso disco debut 'La Joia'.

J ÁLVAREZ Y HOMENAJE A BOWIE

El 25 de abril, el artista puertorriqueño J Álvarez hará vibrar la sala Auditorio Roig Arena con su inconfundible fusión de reguetón y melodías pegadizas, en un concierto que deleitará a los seguidores que le han acompañado durante sus varias décadas de carrera.

Como colofón, el 30 de abril llegará el homenaje a David Bowie '10 años sin Bowie'. Músicos valencianos de formaciones tan emblemáticas como Presuntos Implicados, Seguridad Social o Glamour rendirán tributo al icónico artista británico con motivo del décimo aniversario de su fallecimiento, en una noche especial en la sala Auditorio Roig Arena.