¿Qué leen los que escriben? Los autores recomiendan títulos y destacan el libro como "refugio y libertad"

VALÈNCIA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La crisis sanitaria mundial por el coronavirus ha provocado, también, que la celebración del Día del Libro 2020 se realice sin las habituales promociones públicas ni ferias, pero autores y lectores han encontrado fórmulas para festejar esta fecha y mostrar su amor por la literatura.

Un grupo de destacados escritores valencianos han compartido con Europa Press sus propias recomendaciones y han coincidido en destacar el libro como una fuente de "refugio y libertad" y desear la pronta apertura de las librerías.

Carmen Amoraga, Premio Nadal ('La vida era eso') y finalista del Planeta ('El tiempo mientras tanto'), confiesa que es "difícil" elegir un libro de entre todos los que han significado algo para ella, así que opta por mencionar los últimos que ha leído y que le han gustado "mucho": 'De qué dolor son tus ojos', de Noah Higón; 'Les petjades del temps', de Rosa Serrano; 'Ellas', de Esteban González Pons; y 'El peón', de Paco Cerdà.

La actual directora general de Cultura de la Generalitat Valenciana, reflexiona, además, sobre la importancia de la lectura. "Leer es importante en cualquier momento de nuestras vidas, sea cual sea la circunstancia que acompañe nuestra vida. Leer es un refugio, una barrera contra todo, una red que nos salva de los golpes, como a los trapecistas", declara.

"Ya lo dijo García Lorca en la inauguración de la biblioteca de su pueblo en aquel discurso maravilloso: 'Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle no pediría un pan, sino que pediría medio pan y un libro'. Hay que leer, siempre. Leer nos hace más curiosos, más sabios. La cultura en general, nos hace más críticos, y por tanto más fuertes", asegura.

Por su parte, Xavi Aliaga, responsable de títulos como 'Les quatre vides de l'oncle Antoine' o 'Fuster per a ociosos', destaca para celebrar este Sant Jordi las dos obras de autores valencianos finalistas por España en el European Union Prize for Literature, 'Serem Atlàntida', de Joan Benesiu, y 'Temporada de avispas', de Elisa Ferrer. Añade a su lista también 'Guillem', de Núria Cadenes, sobre la historia del asesinato del joven antifascista Guillem Agulló.

Aliaga cita a Joan Fuster para mantener que "los libros no suplen a la vida, pero la vida tampoco suple a los libros". "En días convulsos, la literatura es fuente de cobijo y reflexión, de conocimiento, de ocio de calidad que nos permite evasión y enriquecimiento al mismo tiempo. Es posible que no estemos leyendo todo lo que querríamos, enganchados a las noticias, en las redes, pero de alguna u otra manera, los libros y la literatura sobrevivirán. Lo han hecho siempre", se muestra convencido.

Jordi Llobregat se une a esta iniciativa para proponer tres lecturas "diferentes y extraordinarias": 'Cuentos completos' de Roald Dahl; el, "quizás, mejor libro de viajes de la historia", como es 'El tiempo de los regalos', de Patrick Leigh Fermor, y la "fascinante" 'American Gods' de Neil Gaiman.

Asimismo, como director del certamen VLC Negra anima a descubrir los numerosos escritores de género negro que hay en España y apunta que "en los últimos años han surgido un buen número de autores de gran nivel y tenemos a nuestro alcance multitud de novelas maravillosas". "Es un lujo --remarca-- que no podemos perdernos".

El autor --cuya última obra es 'No hay luz bajo la nieve'-- defiende que "leer es, por encima de todo, un ejercicio de libertad y, como tal, debemos darle valor". "Como afirmó Daniel Pennac, el verbo leer, como el de amar o soñar, no soporta bien el imperativo", cita.

"En una sociedad acelerada, en la cual hemos ido perdiendo libre albedrío, es hora de que nos demos cuenta que, sin los libros, sin la lectura, no somos más que un rebaño fácilmente manipulable. Porque la lectura es un acto individual y, por ello, nos hace más críticos. Nos facilita tener un pensamiento propio. Nos hace mejores", asevera.

Añade sobre el actual momento de crisis que la frase que más repetíamos en nuestra vida anterior a la pandemia era 'No tengo tiempo', algo de lo que ahora sí se dispone. En este sentido, subraya que "estos días son una gran oportunidad para recuperar aquellas lecturas que se arrinconan en una estantería de nuestra casa y descubrir historias que nos estremecen, nos hacen viajar en el tiempo, nos emocionan, nos hacen pasar miedo, aprender, conocer otros mundos, vivir otras vidas".

"ROMPER EL CONFINAMIENTO SIN SALIR DE CASA"

"Se trata de romper el confinamiento sin salir de casa. Porque los libros son capaces de implantarnos unas alas en la espalda y hacernos volar por encima de toda esta tragedia. Los libros nos ofrecen esperanza", afirma.

Fani Grande, quien, entre otras obras literarias, ha trasladado al papel las reflexiones de su blog 'El fémur de Eva', prefiere no sugerir ningún título en concreto, sino instar a "ir corriendo en cuanto abran las librerías" para que dejar que los libros salgan al encuentro de los lectores.

Grande expresa su pasión por estos establecimientos: "Me gusta entrar en una librería, sin prisas, y dar tiempo para que los libros me encuentren a mí. Cuesta al principio, siempre voy con un título en mente o una recomendación, o un deseo que he tenido por esta autora o aquel escritor que dicen que no me puedo perder".

"He aprendido a abrir el corazón --prosigue-- a esos otros libros desconocidos de los estantes repletos, que quietos, me muestran sus lomos verticales y generosos, en esa eterna injusticia frente a aquellos cuyas portadas se muestran novedosas. Me gusta pasearme por delante de esos lomos discretos y 'yemearlos' despacio mientras inclino así o asá mi cabeza. Esos libros nunca me fallan.

Y acaba: "Llevo mil 'Días del Libro' entrando en las librerías como quien entra a un quirófano a ser intubada para poder seguir respirando y siempre he encontrado el aire en uno de esos lomos verticales de los pasillos de las librerías. Libros que he llevado a casa y que forman parte de mí para siempre. Libros que me ayudan a seguir respirando. Hoy, mas que nunca, mas que en ningún otro momento de mi vida, respiro mejor gracias a la generosidad recibida de los libros. Feliz lectura".

Marisol Sales, que lanzará este año la novela 'Incendio en la nieve', recomienda 'Marina', de Carlos Ruiz Zafón, y 'Amy y Roger. 5.000 kilómetros para enamorarse', de Morgan Matson.

La joven escritora manifiesta que "la literatura es una gran compañera y aliada en estos tiempos tan duros, nos hace desconectar del mundo exterior y vivir aventuras desde nuestra casa". "La literatura nos ayuda a sobrevivir en esta cuarentena y ha vuelto a ocupar en muchos el lugar que merece", resalta.

El dibujante Paco Roca recomienda, por supuesto, un cómic, la trilogía Berlín de Jason Lutes, "denso e interesantísimo relato del Berlín de entre guerras". También apuesta por una novela, 'La Gallera' de Ramón Palomar, una "potente novela negra", y un ensayo, '¿Por qué escribir?', de Philip Roth, "lucida reflexión sobre el oficio de escritor".

FICCIÓN CONVERTIDA EN NORMALIDAD

El autor de 'Memorias de un hombre en pijama' o 'El tesoro del cisne negro' apunta: "Vivimos una situación que habíamos leído en los libros de ficción, pero que jamás pensamos que nos ocurriría a nosotros. Lo que antes era ciencia ficción ahora es la normalidad, y esa rutina que llevábamos antes se ha convertido de momento en pura fantasía".

"Uno de esos placeres perdidos para mí son las visitas a las librerías en busca de alguna novedad que leer, de amigos con los que conversar y de nuevos descubrimientos", termina Roca.