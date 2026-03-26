Les Arts estrena 'NumEros', de la Compañía Nacional de Danza

NumEros de la Compañía Nacional de Danza - LES ARTS

VALÈNCIA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Palau de les Arts Reina Sofía estrena este sábado 28 de marzo 'NumEros', de la Compañía Nacional de Danza (CND): un diálogo con la tradición coreográfica a través de los creadores George Balanchine, William Forsythe y Jacopo Godani, que contará con el acompañamiento de la Orquestra de la Comunitat Valenciana bajo la dirección musical de Manuel Coves.

'NumEros' es la primera propuesta propia de Muriel Romero al frente de la compañía: un triple programa compuesto por 'Serenade', icónico ballet de George Balanchine creado con la música de 'Serenata para cuerdas', de Chaikovski y recuperado del repertorio de la primera directora artística de la CND, María de Ávila, y dos obras que se incorporan: 'Echoes from a Restless Soul', de Jacopo Godani y 'Playlist (Track 1, 2)', de William Forsythe, tal como ha indicado la Generalitat en un comunicado.

'NumEros', es una combinación de dos términos, Numen y Eros, en cierto sentido opuestos pero que conforman dos elementos centrales en la creación en danza: Numen como presencia intangible, inspiración poética o espiritualidad inmanente que trasciende la voluntad del artista; y Eros como fuerza deseante, como impulso vital y creativo encarnado en el cuerpo.

Cuando ambos conceptos se encuentran, nace 'NumEros', un título que evoca al número como principio de orden, patrón y lógica que da forma al movimiento y que propone un diálogo con la tradición coreográfica a través de tres creadores (Balanchine, Forsythe y Godani), que han abordado, desde distintas estéticas, la relación entre estructura matemática y energía corporal.

Balanchine concebía la danza como "arquitectura en movimiento", integrando música y matemática en la construcción del gesto. Forsythe radicalizó esta visión, descomponiendo el movimiento clásico en vectores, trayectorias y tensiones geométricas. Godani, por su parte, lleva estas premisas al extremo, creando composiciones de gran fuerza física y visual en las que conviven rigor numérico e intensidad visceral.

La Orquestra de la Comunitat Valenciana interpretará 'Serenata en Do mayor para orquesta de cuerda, Op. 48', de Chaikovski, partitura sobre la que George Balanchine creó su ballet Serenade bajo la dirección de Manuel Coves.

Les Arts recuerda que las entradas para 'NumEros' están disponibles a través de los distintos canales de venta del teatro: taquillas, línea de venta telefónica --96 197 59 00-- y la web oficial de Les Arts.