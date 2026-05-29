Les Corts incrementan un 4% su presupuesto hasta los 37,3 millones en 2026 frente a los 35,7 del año anterior

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VALÈNCIA 29 May. (EUROPA PRESS) -

Les Corts Valencianes incrementan su presupuesto hasta los 37,3 millones de euros para este 2026, un 4,34% más, frente a los 35,7 del año anterior, según recoge el proyecto de presupuestos de la Generalitat para el presente ejercicio, presentado este viernes. A ellos se suman los 5,3 millones para la Agencia Antifraude, por lo que el total asciende a 42,6 millones.

Se trata del primer presupuesto autonómico desde que Juanfran Pérez Llorca accedió a la presidencia de la Generalitat. La aprobación del proyecto llega tres días después de que Vox anunciase un acuerdo con el Consell tras haber negociado una serie de medidas basadas en tres pilares: la prioridad nacional, una reducción fiscal y abordar el problema de acceso a la vivienda.

En concreto, en cuanto a la asignación para el parlamento valenciano, que depende de la Generalitat, los presupuestos de 2026 destinan 37,3 millones a la actividad legislativa, de los que la mayor parte (25,6 millones) son para gastos de personal. Otros 6,3 millones son para compra de bienes corrientes y gastos de funcionamiento, 4,1 millones de transferencias corrientes y 1,1 para inversiones reales.

Por su parte, la Agencia Antifraude tiene un presupuesto de 5,3 millones de euros para este 2026, un 5,5% más que el año anterior. Casi la totalidad (5,2 millones) es de transferencias corrientes.

Entre las principales líneas de actuación para la institución se recogen la función de proponer y tramitar las actuaciones de investigación que se inicien tras el análisis de las denuncias presentadas, realizar investigaciones y estudios específicos de riesgos de corrupción, emitir informes en relación con escritos recibidos de instituciones estatutarias o administraciones públicas, prestar apoyo jurídico e informes periciales, elaborar los informes técnicos que procedan con destino a juzgados y tribunales o velar por la protección de las personas denunciantes.

Por otro lado, la Sindicatura de Comptes contará con 11,2 millones de euros este ejercicio y el Síndic de Greuges, con 4,6 millones de euros, en ambos casos un 6,29% más que el año anterior. El Consell Jurídic Consultiu dispondrá este año de 3,4 millones, un 5,28% más, y el Comité Econòmic i Social, de 1,7 millones, un 8,76% más.