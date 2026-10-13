Levantan la acampada por el derecho a la vivienda en Alicante tras diez días

Archivo - Imagen de una manifestación por el derecho a la vivienda - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La acampada por el derecho a la vivienda que se inició el 3 de octubre en la plaza de La Montañeta de la ciudad de Alicante ha sido levantada tras haber estado instalada en este enclave céntrico durante cerca de diez días para exigir a las administraciones que pongan solución a la crisis habitacional.

El fin de esta acampada llega después de que el pasado día 8 los sindicatos de vivienda alicantinos que impulsaron esta acción de protesta acordaran ceder el relevo de la organización a una asamblea constituida allí para su funcionamiento.

Desde el Sindicat de Vivenda Carolines, una de las entidades promotoras, señalaron a Europa Press que uno de los objetivos de la acampada, ubicada ante la Subdelegación del Gobierno, era, entre otros, "continuar caldeando las calles hasta la huelga general". Finalmente, la celebración de esa huelga está prevista para el 11 de noviembre.