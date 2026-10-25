Lia Kali reúne a 1.700 personas en la Sala Auditorio Roig Arena

Lia Kali en el Roig Arena - ROIG ARENA

VALÈNCIA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sala Auditorio Roig Arena acogió la noche de este sábado el concierto de Lia Kali, que congregó a más de 1.700 personas en una de las últimas oportunidades para disfrutar de la artista barcelonesa en directo antes del parón temporal que tiene previsto iniciar en 2027, según ha informado la organización en un comunicado.

Convertida en una de las voces "más destacadas y singulares" de la escena urbana y alternativa nacional, Lia Kali ha ofrecido una actuación marcada por la versatilidad artística que ha definido su trayectoria en los últimos años.

La cantante ha presentado sobre el escenario las canciones de 'Kaelis 2.0', el trabajo publicado en 2025 que impulsó definitivamente su proyección internacional, además de consolidar su posición como una de las artistas más influyentes de su generación.

Desde los primeros compases de la noche, la compositora e intérprete ha desplegado un repertorio que ha recorrido las distintas etapas de su carrera, con temas como 'Alzo el vuelo' o 'Contra Todo Pronóstico', que han sido recibidos con "entusiasmo" por un público entregado.

Asimismo, la actuación también ha incluido canciones tan representativas de su universo creativo como 'Con tu collar', 'Falso' y 'Fosforito', reflejo de una propuesta que transita con naturalidad entre el reggae, el soul, el rap, los sonidos urbanos y la canción de autor.

Uno de los momentos "más especiales" del concierto ha llegado con la interpretación de 'Florezco', una de las composiciones "más reconocibles" de la artista, mientras que temas como 'HeavyHeavyHeavy' y 'La Cruz' han puesto de manifiesto la amplitud de registros y la personalidad artística que caracterizan a Lia Kali.

En el tramo final del espectáculo, la "intensidad no ha dejado de crecer" con la interpretación de 'Chulx' y 'Cantaré' antes de culminar con 'Renacer', en una despedida que ha "desatado la ovación de los asistentes" y ha puesto el broche a una noche especialmente significativa para sus seguidores.

La actuación en València ha adquirido un significado "especial" al formar parte de la recta final de una etapa para la artista. Tras la conclusión de esta gira, Lia Kali tiene previsto iniciar un descanso de los escenarios durante 2027 para centrarse en nuevos proyectos creativos, con la vista puesta en su regreso en 2028 para coincidir con la presentación de su tercer álbum de estudio.