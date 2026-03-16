Libertad como investigado para el concejal de Compromís en Altea (Alicante) acusado de agredir a su pareja

El concejal de Altea (Alicante) Rafael Ramón Mompó - COMPROMÍS

ALICANTE, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Plaza número 1 de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Dénia (Alicante) ha acordado a mediodía de este lunes libertad para Rafael Ramón Mompó, concejal de Compromís en el Ayuntamiento de Altea, que queda investigado en una causa abierta por los delitos de maltrato de obra con lesiones y coacciones leves, después de que la Guardia Civil lo detuviera este domingo por presunta violencia de género tras supuestamente haber agredido a su pareja sentimental en una vivienda de Xàbia.

Ninguna de las partes ha solicitado la orden de protección y el Juzgado no la ha acordado por no considerar que se dieran los requisitos para ello. La víctima se ha acogido a la dispensa de la obligación de declarar y no ha ratificado la denuncia.

La Plaza ha elevado el procedimiento a la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Benidorm para su enjuiciamiento, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Tras conocerse el arresto, Compromís ha suspendido cautelarmente de militancia y ha abierto un expediente disciplinario a Rafael Ramón Mompó. Además, el alcalde de Altea, Diego Zaragozí, de Compromís, le ha retirado las competencias delegadas dentro del equipo de gobierno municipal "de manera cautelar mientras se esclarecen los hechos y se conoce información oficial" al respecto.